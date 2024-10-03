ФОТО На Ярвевана-теэ резко затормозил автобус: пострадали три человека, движение затруднено

В 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле Ярвевана-теэ, 10. В результате резкого торможения автобуса, которым управлял 53-летний мужчина, три пассажира упали, получив травмы, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

Пробка на Ярвевана-теэ. Фото: Erakogu

Медики осмотрели на месте 42-летнюю женщину, которую отпустили на домашнее лечение, а также доставили в больницу для осмотра 51-летнего и 66-летнего мужчин.

Одна полоса движения на Ярвевана-теэ перекрыта из-за остановившегося автобуса, и, по информации Postimees, движение в районе происшествия значительно затруднено.