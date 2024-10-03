По данным Департамента статистики, осведомленность жителей Эстонии в вопросах страхования постоянно растет, и мы все лучше понимаем необходимость туристического страхования - в этом году объем страховых взносов на рынке туристического страхования увеличился более чем на десять процентов.
Факты о страховании багажа, о которых вы могли не знать
Однако до сих пор существуют заблуждения, самым распространенным из которых является, например, миф о том, что при путешествии с ручной кладью страховка багажа не нужна.
Ручная кладь - это тоже багаж
Руководитель по продуктам туристического страхования Salva Kindlustus Илле Сакс в своей работе часто видит, как клиенты ошибочно думают, что страхование багажа не обязательно при путешествии с ручной кладью, или убеждены, что страхование багажа защищает только регистрируемый багаж.
«Все сумки и чемоданы, которые человек берет с собой в поездку, в том числе дамская сумочка или сумка для компьютера, относятся к категории багажа и защищены соответствующей страховкой», - подчеркивает Сакс.
Вы можете задаться вопросом, как может потеряться ручная кладь - ведь она всегда с пассажиром. По словам Илле Сакс, не редка ситуация, когда авиакомпания направляет ручную кладь пассажира в багажное отделение самолета прямо перед рейсом, потому что на борту просто нет места. Это, в свою очередь, означает, что с этим чемоданом вы больше не сможете пройти в салон самолета.
«Тогда и появляется риск, что ручная кладь может быть потеряна или повреждена по вине транспортной компании, а это уже точно страховой случай», - поясняет Сакс. В таком случае ущерб необходимо зарегистрировать в багажной службе.
Багаж - это не просто чемодан: пальто и паспорт - тоже багаж
Путешественники знают, что страхование багажа защищает их чемодан, но часто забывают, что все личные вещи, упакованные в чемодан, также защищены. Страхование багажа в принципе покрывает все вещи, которые есть у пассажира: не только чемоданы или сумки, но и, например, пальто или куртку, и даже содержимое их карманов.
Чемодан или дорожная сумка, конечно же, покрыты страховкой, и, если ваш чемодан повредится во время поездки, обязательно есть смысл обратиться в страховую компанию. Но если кто-то по ошибке схватил вашу верхнюю одежду с полки в самолете, и она пропала, страховка багажа покроет и эти расходы.
Илле Сакс вспоминает случай, когда у клиента украли сумку с проездными документами. «В случае кражи паспорта или ID-карты расходы на получение заменяющего документа в зарубежной стране будут возмещены в размере до 120 евро», - добавляет она, и это еще одна причина, по которой стоит страховать багаж и ручную кладь.
При этом следует понимать, что страхование багажа не защищает абсолютно все вещи, находящиеся в чемодане. Например, защита не распространяется на мобильные телефоны или наушники. Клиенту важно при заключении страховки разобраться, что страховка компенсирует, а что нет - это прописано в договоре страхования, и в начале поездки условия стоит тщательно перечитать во избежание последующих недоразумений.
Страхование багажа поможет и при путешествии на машине, автобусе или поезде
Если для дальнейшего путешествия в аэропорту взят арендованный автомобиль или транспортным средством для поездки является, например, автобус или поезд, страхование багажа распространяется и здесь.
«Буквально недавно в Salva мы имели дело со случаем, когда пассажир припарковал арендованный автомобиль на платной парковке в Италии, но машина была взломана, а чемоданы украдены. В этом случае происшествие должно быть зафиксировано в полиции, а утраченное имущество будет возмещено страховкой», - приводит пример Сакс.
Если в случае более длительных и дальних поездок страховка путешествия и багажа кажется естественной частью отпуска, то в случае коротких поездок в соседние страны о ее необходимости совершенно забывают. «Наши жители любят ездить к своим соседям в Латвии, Литве и скандинавских странах в поисках культурных впечатлений, а также для занятий спортом, на соревнования или просто, чтобы наслаждаться природой. Уместно напомнить, что даже в двух- или трехдневных поездках необходимо иметь с собой страховку, потому что даже тогда может случиться что угодно», - советует Илле Сакс.
Забытый в чемодане аккумуляторный банк - не страховой случай
По данным Илле Сакс, в последнее время участились случаи, когда пассажиры упаковывают аккумуляторные банки в зарегистрированный багаж, не зная, что это запрещено. Фактически, портативный аккумуляторный блок всегда необходимо перевозить в ручной клади. Если он останется в зарегистрированном чемодане, пассажира вызовут на досмотр. Если пассажир не явится, его чемодан не будет допущен на борт.
«К сожалению, страхование багажа в данном случае помочь не может, так как это не страховой случай. Понятно, что в наш век аккумуляторный банк - незаменимый спутник в путешествии, поэтому нужно быть внимательным при сборе вещей и помнить, что место аккумуляторного банка – в ручной клади», - добавляет Сакс.
Как рассчитать правильную сумму страховки багажа
Страхование багажа покрывает расходы, связанные с необходимостью приобрести товары первой необходимости в чужой стране, а кроме того, страховка компенсирует стоимость чемодана или затраты на его ремонт.
«При выборе суммы страхования багажа мы рекомендуем учитывать общую стоимость багажа и его содержимого, а в случае утери - возможные затраты на товары первой необходимости. Если целью поездки является деловая встреча или более праздничное мероприятие, разумно выбрать страхование багажа с более высоким покрытием, поскольку необходимые для таких мероприятий товары требуют больших затрат. В Salva также можно выбрать более высокий лимит компенсации за товары первой необходимости - 100-150 евро в день вместо привычных 60 евро», - поясняет Илле Сакс.