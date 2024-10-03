Факты о страховании багажа, о которых вы могли не знать

Однако до сих пор существуют заблуждения, самым распространенным из которых является, например, миф о том, что при путешествии с ручной кладью страховка багажа не нужна.

Ручная кладь - это тоже багаж

Руководитель по продуктам туристического страхования Salva Kindlustus Илле Сакс в своей работе часто видит, как клиенты ошибочно думают, что страхование багажа не обязательно при путешествии с ручной кладью, или убеждены, что страхование багажа защищает только регистрируемый багаж.

«Все сумки и чемоданы, которые человек берет с собой в поездку, в том числе дамская сумочка или сумка для компьютера, относятся к категории багажа и защищены соответствующей страховкой», - подчеркивает Сакс.

Вы можете задаться вопросом, как может потеряться ручная кладь - ведь она всегда с пассажиром. По словам Илле Сакс, не редка ситуация, когда авиакомпания направляет ручную кладь пассажира в багажное отделение самолета прямо перед рейсом, потому что на борту просто нет места. Это, в свою очередь, означает, что с этим чемоданом вы больше не сможете пройти в салон самолета.

«Тогда и появляется риск, что ручная кладь может быть потеряна или повреждена по вине транспортной компании, а это уже точно страховой случай», - поясняет Сакс. В таком случае ущерб необходимо зарегистрировать в багажной службе.

Багаж - это не просто чемодан: пальто и паспорт - тоже багаж