В августе в Эстонии произвели 415 гигаватт-часов электроэнергии, на 10,4 процента больше, чем год назад.
Производство электроэнергии в августе выросло в годовом сравнении
По сравнению с июлем, когда было произведено 463 гигаватт-часа, производство электроэнергии сократилось на 10,4 процента, сообщил Департамент статистики.
Объем ветровой энергии составил 54,8 гигаватт-часа, объем солнечной энергии - 137,5 гигаватт-часа, а объем гидроэнергии - два гигаватт-часа.
Экспорт электроэнергии составил в прошлом месяце 72 гигаватт-часа, на 82 процента ниже в годовом сравнении. В месячном сравнении он упал на 42,9 процента. Импорт электричества сократился за год на 56,3 процента, но за месяц вырос на 2,1 процента до 290 гигаватт-часов.
Производство теплоэнергии в августе выросло в годовом сравнении на 3,3 процента до 369,87 гигаватт-часа. За месяц оно выросло на 10,5 процента.