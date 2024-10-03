Производство электроэнергии в августе выросло в годовом сравнении

По сравнению с июлем, когда было произведено 463 гигаватт-часа, производство электроэнергии сократилось на 10,4 процента, сообщил Департамент статистики.

Экспорт электроэнергии составил в прошлом месяце 72 гигаватт-часа, на 82 процента ниже в годовом сравнении. В месячном сравнении он упал на 42,9 процента. Импорт электричества сократился за год на 56,3 процента, но за месяц вырос на 2,1 процента до 290 гигаватт-часов.