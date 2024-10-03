Рекордное сокращение населения: Латвия понесла крупнейшую потерю в ЕС

Проблема снижения численности населения в Латвии не новая - она сохраняется на протяжении многих лет из-за низкой рождаемости, и прошедший год лишь усугубил ситуацию. Даже несмотря на то, что в страну приехало больше людей, чем покинуло ее, отрицательный прирост населения в 0,7% все равно привел к уменьшению числа жителей.