В прошлом году сразу в семи странах Европейского союза произошло сокращение численности населения, и больше всего пострадала Латвия.
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Рекордное сокращение населения: Латвия понесла крупнейшую потерю в ЕС
По данным Центрального статистического управления Латвии, численность населения страны уменьшилась на 0,6%, что эквивалентно потере 11 100 человек.
Проблема снижения численности населения в Латвии не новая - она сохраняется на протяжении многих лет из-за низкой рождаемости, и прошедший год лишь усугубил ситуацию. Даже несмотря на то, что в страну приехало больше людей, чем покинуло ее, отрицательный прирост населения в 0,7% все равно привел к уменьшению числа жителей.