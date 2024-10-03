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Рекордное сокращение населения: Латвия понесла крупнейшую потерю в ЕС

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Латвийские фанаты следят за матчем Латвия - США на Эспланаде.
Латвийские фанаты следят за матчем Латвия - США на Эспланаде. Фото: Ieva Leiniša/LETA

В прошлом году сразу в семи странах Европейского союза произошло сокращение численности населения, и больше всего пострадала Латвия. 

По данным Центрального статистического управления Латвии, численность населения страны уменьшилась на 0,6%, что эквивалентно потере 11 100 человек.

Проблема снижения численности населения в Латвии не новая - она сохраняется на протяжении многих лет из-за низкой рождаемости, и прошедший год лишь усугубил ситуацию. Даже несмотря на то, что в страну приехало больше людей, чем покинуло ее, отрицательный прирост населения в 0,7% все равно привел к уменьшению числа жителей.

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