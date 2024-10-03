От подготовленной в Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) презентации оценки влияния расширения полигона Нурсипалу на охраняемую территорию Natura 2000, складывается впечатление, будто обширные вырубки и земляные работы, да еще и взрывные работы не окажут никакого влияния на природные ценности. Однако в тексте материалов оценки описывается их уничтожение.
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Местный житель о расширении полигона: скажите уже честно, что губите природу, не выкручивайтесь!
Перевод: Александр Шкут
По данным RKIK, отчет об оценке воздействия строящегося полигона показывает, что расширение учебного полигона и связанная с этим деятельность не окажут негативного воздействия на цели защиты на территориях сети Natura 2000 и целостность территорий сохранится: «Таким образом, нет необходимости в смягчающих мерах».