Местный житель о расширении полигона: скажите уже честно, что губите природу, не выкручивайтесь!

Влияние строительства моста через реку Рыуге на близлежащую территорию Natura 2000 осталось без оценки на том основании, что достаточно заменить запланированный водопропускной мост-трубу обычным мостом.

От подготовленной в Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) презентации оценки влияния расширения полигона Нурсипалу на охраняемую территорию Natura 2000, складывается впечатление, будто обширные вырубки и земляные работы, да еще и взрывные работы не окажут никакого влияния на природные ценности. Однако в тексте материалов оценки описывается их уничтожение.