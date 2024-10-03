В четверг в Алакюла, рядом с Лихула, состоялось открытие крупнейшего солнечного парка в Балтии, состоящего из 117 600 панелей. Новый парк, с мощностью 77,53 мегаватта, способен удовлетворить годовую потребность в электроэнергии для 35 000 домохозяйств.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии открылся крупнейший солнечный парк в Балтии
Перевод: Каролийна Вертяева
Проект был реализован при сотрудничестве эстонской энергетической компании Evecon и международного инвестиционного фонда Mirova. Общая сумма инвестиций в этот и два других парка составила около 70 миллионов евро.