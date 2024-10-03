Конфликт в совете Нарвского музея: Тоотс и Пурга не пришли к согласию

Спор касается системы принятия решений в совете музея, где, по мнению городской фракции, существующая структура голосования является несправедливой. В совете музея сейчас равное количество представителей от города и государства - по три члена с каждой стороны. Однако, если при голосовании происходит ничья, решающий голос остается за председателем совета, который назначается государством.

Тоотс предложил изменить эту систему и наделить представителей города правом вето, аргументируя это необходимостью более справедливого распределения голосов. По его мнению, нынешняя система нарушает демократические принципы, так как решающий голос остается у государства. Он также отметил, что если эти изменения не будут приняты, город Нарва рассматривает возможность выхода из совета музея. «Мое предложение министру: можно ли пересмотреть это положение, чтобы решение принималось большинством в 4 голоса, чтобы сделать это демократичным, потому что тогда более 50% будут "за" или "против"», -пояснил Тоотс.

Министр культуры Хейди Пурга, однако, выразила недоумение по поводу этих предложений. Она отметила, что действующая система не вызвала никаких серьезных проблем в прошлом, и что «у нынешнего председателя совета музея не было ни одной ситуации, в которой ему пришлось бы использовать свой "золотой голос"». Кроме того, она подчеркнула, что государство удовлетворено текущей работой Нарвского музея и его руководством.

Пурга также подчеркнула важность присутствия государства в Нарве и заявила, что государство активно поддерживает музей, инвестируя значительные суммы в его развитие. «Государство внесло 600 000 или более евро на эксплуатационные расходы Нарвского музея, город Нарва внес 400 000 евро», - отметила Пурга. Она добавила, что поддержка музея будет продолжаться, и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с городом.

Давно тлевший пожар вспыхнул ранней весной при монтаже выставке о мартовских бомбардировках. Сравнение этих событий с российской агрессией в Украине вызвало возмущение у представителей Нарвы, которые увидели в этом политическое вмешательство музея.