Увеличение иммиграции заведет эстонское общество в ту же кроличью нору, в которую уже попал ряд стран Западной Европы и из которой невозможно выбраться, считает вице-председатель «Отечества» и заместитель председателя комиссии по социальным делам Рийна Сольман.
Представитель «Отечества»: смягчение иммиграционных квот станет роковой ошибкой
«Если Эстония разрешит иммиграцию дешевой рабочей силы, в отдаленной перспективе это создаст для общества серьезные социальные проблемы, которые налогоплательщику придется оплачивать из своего кармана. Вреда будет гораздо больше, чем пользы, не говоря о снижении общественной связности, снижении чувства безопасности и опасности для статуса эстонского языка в обществе», - сказала Сольман.
По ее словам, правительство, повысив налоговое бремя предпринимателей, ухудшило их положение. В обмен, с помощью увеличения иммиграционной квоты, оно пытается компенсировать последствия своих действий.
«Каждое решение имеет последствия. Сегодня мы услышали на пресс-конференции правительства, что у нас не заполнены 300 мест по квоте. Мы должны иметь в виду, что уже действуют 13 исключений для иммиграционных квот. Это значит, что иммиграция в Эстонию намного больше предусмотренного объема квоты. Люди, не входящие в квоту, получают зарплату в объеме 1,5 средней зарплаты - это люди, въезд которых в страну повышает добавочную стоимость», - сказала Сольман.
По ее словам, допуск в страну низкооплачиваемой рабочей силы в реальности не решит ни одну структурную экономическую проблему, а только создаст дополнительные социальные проблемы. Для того, чтобы предприятия могли по-настоящему развиваться, им нужна квалифицированная, а не дешевая рабочая сила.
«Поскольку высокооплачиваемые специалисты освобождены от квоты, смягчение миграционной квоты - не что иное как попытка приманить в Эстонию дешевую рабочую силу. Нужно называть вещи своими именами и четко заявить - смягчение квоты означает импорт дешевой рабочей силы», - заявила Солман.
По ее словам, в Эстонии хватает проблем с интеграцией эмигрировавших в Эстонию в советское время людей. «Всего через 30 лет после восстановления независимости было решено прекратить параллельное содержание систем образования на двух языках. Наше общество должно посмотреть в зеркало и признать, что у Эстонии нет ресурсов на то, чтобы принять еще больше иммигрантов и успешно интегрировать их», - сказала Сольман.
По ее словам, большее число иммигрантов приведет к росту сегрегации, что опасно для общественной связности и безопасности. «В столице государства Таллинне эстонцы скоро станут этническим меньшинством. В столице собственного государства все сложнее обходиться эстонским языком, хотя право жителей Эстонии вести дела на эстонском языке в Эстонской Республике должно быть гарантировано законом», - отметила Сольман.