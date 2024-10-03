Представитель «Отечества»: смягчение иммиграционных квот станет роковой ошибкой

«Если Эстония разрешит иммиграцию дешевой рабочей силы, в отдаленной перспективе это создаст для общества серьезные социальные проблемы, которые налогоплательщику придется оплачивать из своего кармана. Вреда будет гораздо больше, чем пользы, не говоря о снижении общественной связности, снижении чувства безопасности и опасности для статуса эстонского языка в обществе», - сказала Сольман.

По ее словам, правительство, повысив налоговое бремя предпринимателей, ухудшило их положение. В обмен, с помощью увеличения иммиграционной квоты, оно пытается компенсировать последствия своих действий.

«Каждое решение имеет последствия. Сегодня мы услышали на пресс-конференции правительства, что у нас не заполнены 300 мест по квоте. Мы должны иметь в виду, что уже действуют 13 исключений для иммиграционных квот. Это значит, что иммиграция в Эстонию намного больше предусмотренного объема квоты. Люди, не входящие в квоту, получают зарплату в объеме 1,5 средней зарплаты - это люди, въезд которых в страну повышает добавочную стоимость», - сказала Сольман.

По ее словам, допуск в страну низкооплачиваемой рабочей силы в реальности не решит ни одну структурную экономическую проблему, а только создаст дополнительные социальные проблемы. Для того, чтобы предприятия могли по-настоящему развиваться, им нужна квалифицированная, а не дешевая рабочая сила.