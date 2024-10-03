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Европа ждет! Молодежь может получить бесплатные проездные на поезда

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Путешествуя на поезде, вы можете открыть для себя множество интересных мест в Европе.
Путешествуя на поезде, вы можете открыть для себя множество интересных мест в Европе. Фото: Kristjan Teedema

18-летние могут снова подать заявки на участие в конкурсе DiscoverEU, где приз - бесплатный проездной для путешествий на поездах по Европе. Заявки принимаются до 16 октября, 13:00.

Цель программы DiscoverEU - помочь молодежи стать более самостоятельной и познакомиться с другими культурами через экологичные путешествия. Помимо проездных, победители получат молодежную карту DiscoverEU, которая дает скидки на проживание и посещение культурных объектов в разных странах, рассказала координатор программы Лизете Таммевески.

«Кроме того, участники смогут посещать встречи и тренинги, что обогатит их опыт», - добавила она.

Одна из предыдущих участниц программы Лисанна Пруули, отметила, что поездки на поезде позволяют увидеть больше природы и жизни страны, в отличие от путешествий на самолетах. «Самые приятные впечатления были от поездок по Франции и Нидерландам, где поезда всегда приходят точно по расписанию и очень удобные», - рассказала она.

Лисанна рекомендует молодежи подавать заявки, так как такие путешествия расширяют кругозор и помогают найти новых друзей по всей Европе.

Подать заявку могут молодые люди, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2006 года. Победители смогут путешествовать с 1 марта 2025 года по 31 мая 2026 года. Путешествие может длиться от одного до 30 дней.

Можно подавать заявки как индивидуально, так и с друзьями, а также можно получить дополнительную поддержку, если она необходима. Ответы на эти вопросы есть на сайте Европейского союза youth.europa.eu/discovereu_et.

Опыт предыдущих участников программы можно прочитать на сайте euroopanoored.eu/blogi/?tag=discovereu.

Программа DiscoverEU действует в Эстонии с 2018 года. В 2023 году заявки подали 760 человек, из них 215 получили проездные. В 2024 году в первом раунде из 446 участников 107 человек выиграли проездные. Программа финансируется Европейским союзом через программу Erasmus+.

Erasmus+ и Европейский корпус солидарности - это часть Агентства по вопросам образования и молодежи (Harno). Erasmus+ поддерживает образование, учебу по обмену и спорт, а также международное сотрудничество. Европейский корпус солидарности дает молодым людям возможность участвовать в волонтерских проектах по всей Европе, помогая местным сообществам и продвигая солидарность. 85% бюджета Harno покрывается за счет внешнего финансирования.

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