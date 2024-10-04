Евросоюз начинает крупнейшую торговую войну с Китаем из-за электромобилей. Как ответит Пекин?

Такой запрет фактически закроет китайским автомобилям путь на американский рынок, даже если они собраны в Европе, Мексике или на других дружественных Америке территориях.

Европа действует аккуратнее. Ни о каком тотальном запрете речи изначально не шло. ЕС начал расследование подозрений в недобросовестной конкуренции еще в 2023 году, а через год, летом 2024-го объявил, что собирается повысить пошлины на китайские электромобили примерно до 30% с действующих 10%.

Пошлины в итоге оказались чуть меньше — их уменьшили после консультаций и переговоров с китайскими автоконцернами, а также с европейцами и американцами, собирающими машины в Китае, вроде Tesla и BMW.

Немцы не хотят войны

Mercedes-Benz Maybach Фото: AFP

Главный конкурент китайского автопрома — немецкие автопроизводители Mercedes, BMW и Volkswagen — были резко против торговой войны с Китаем. Они зарабатывают на китайском рынке более 25% всей своей прибыли от продажи машин в мире и боятся ответных санкций.

Они говорят, что им нужна не защита от конкурентов, а помощь в борьбе с ними, поскольку немецкие машины по-прежнему лучшие в мире, просто им нужно больше времени и денег на перестройку. А пошлины лишат их прибыли.