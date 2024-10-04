На юге Бейрута прогремели мощные взрывы. Целью ударов мог быть брат убитого лидера «Хезболлы»

Близкие к «Хезболле» источники сообщили AFP, что израильская армия нанесла не менее 11 ударов по объектам группировки.

«Израиль нанес удары по южным пригородам 11 раз подряд», — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

Национальное информагентство Ливана (NNA) заявило, что «было зафиксировано более 10 последовательных ударов, что стало одним из самых мощных налетов на южные пригороды Бейрута».

По данным NNA, грохот от ударов был слышен в горных районах за пределами Бейрута.

Армия обороны Израиля не комментировала удары, но ранее призывала мирных жителей на юге Бейрута эвакуироваться.

«Вы находитесь рядом с объектами, принадлежащими „Хезболле“, и израильская армия будет работать по ним в ближайшее время», — написал в соцсети X по-арабски представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Аэропорт Бейрута граничит с районом Дахия — оплотом «Хезболлы» и постоянной целью израильских авиаударов.

Как сообщают портал Axios и телекомпания CNN со ссылкой на источники, целью ударов по Бейруту мог быть двоюродный брат убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин.

Его называли в качестве вероятного преемника Насраллы на посту главы группировки. Пострадал ли он в результате ударов — неизвестно.