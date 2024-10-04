В Таллиннском горсобрании провалились вотумы недоверия трем вице-мэрам

Ярвана и Пере оппозиция обвинила в неспособности решить транспортные проблемы города, а в вину Роозе поставили то, что ее деятельность на посту вице-мэра по вопросам предпринимательства совсем не заметна.

На состоявшемся накануне вечером заседании горсобрания все три вотума недоверия провалились: отставку Пере поддержали 37, а Ярвана и Роозе - по 36 депутатов при необходимом минимуме в 40 голосов. Ни один из депутатов от партий правящей коалиции не поддержал отставку вице-мэров.