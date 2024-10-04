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Прецедент Веэрпалу заставил изменить законодательство Эстонии

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В 2006 году на Олимпиаде в Турине Андрус Веэрпалу завоевал вторую золотую олимпийскую медаль.
В 2006 году на Олимпиаде в Турине Андрус Веэрпалу завоевал вторую золотую олимпийскую медаль. Фото: Raigo Pajula/Postimees

Накануне на обсуждение в Рийгикогу был направлен проект изменения Закона о спорте, где один из пунктов также регулирует приостановление и восстановление выплаты государственной субсидии олимпийского чемпиона. Прецедентом для подобного изменения стало наказание, которое было наложено в ходе допингового разбирательства на Андруса Веерпалу. Тогда, в 2021 году стало ясно, что Закон о спорте не предусматривает возможности прекратить из-за ненадлежащего поведения выплату олимпийскому чемпиону субсидии.

Законопроектом хотят иметь больше возможностей для регулирования всех государственных спортивных субсидий. Например, указывается, что государство не вправе выплачивать спортсмену финансовую поддержку, предусмотренную за его достижения, пока он отбывает спортивный штраф. Отмечается, что также можно будет отозвать уже выплаченные госсубсидии.

Что касается господдержки олимпийского чемпиона, то поправка открывает возможность приостановить ее выплату и потребовать возврата выплаченных в период действия дисквалификации сумм.

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