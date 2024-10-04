Прецедент Веэрпалу заставил изменить законодательство Эстонии

Накануне на обсуждение в Рийгикогу был направлен проект изменения Закона о спорте, где один из пунктов также регулирует приостановление и восстановление выплаты государственной субсидии олимпийского чемпиона. Прецедентом для подобного изменения стало наказание, которое было наложено в ходе допингового разбирательства на Андруса Веерпалу. Тогда, в 2021 году стало ясно, что Закон о спорте не предусматривает возможности прекратить из-за ненадлежащего поведения выплату олимпийскому чемпиону субсидии.