Видео На сеансах можно курить и ругаться: студентка, выдающая себя за психолога, рекламирует свои услуги в TikTok

Психолог по имени Глория не скрывает в социальных сетях, что еще находится на пути к получению высшего образования по психологии, но это не мешает будущему специалисту рекламировать свои услуги.

Она описывает себя как психолога без границ, а также опубликовала широкий спектр предложений, начиная с сессий, помогающих разрешить разногласия с родителями и друзьями, и заканчивая консультированием по вопросам выгорания, тревоги и зависимостей.

Однако председатель Совета по сертификации психологов Рита Нидре утверждает, что студенты не могут предоставлять такие услуги.

Поскольку Глория не значится в реестре психологов, она не может ни предлагать, ни предоставлять вышеупомянутые консультации. В настоящее время она учится на третьем курсе психологии Рижского университета имени Страдыня.

Кроме того, одного высшего образования недостаточно, чтобы стать психологом. Будущему специалисту предстоит еще год поработать под руководством опытного коллеги.

В настоящее время студентка-психолог удалила рекламу своих услуг, заявив, что просто хотела привлечь внимание. Глория приносит извинения за вводящую в заблуждение рекламу. Сообщается, что она посещала курсы по духовному и личностному развитию. В частности, она помогает клиентам в их личном и жизненном пути.

Видео: сюжет программы Bez Tabu