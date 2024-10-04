Цахкна: Эстония пока не готова признать Палестину как государство

«Мы в правительстве по моей просьбе подробно обсудили внешнюю политику Эстонии. Мы абсолютно не меняли свой курс», - сказал Цахкна.

Министр подчеркнул, что правительство пока не готово признать Палестину как государство и не готовится к этому. «До этого еще очень далеко, и это совершенно другие дискуссии», – сказал Цахкна.