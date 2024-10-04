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Цахкна: Эстония пока не готова признать Палестину как государство

Редактор: rus.postimees.ee
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Madis Veltman

Как сообщил министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна («Ээсти 200»), внешнеполитический курс Эстонии на Ближнем Востоке не поменялся, пишет Rus.ERR.

«Мы в правительстве по моей просьбе подробно обсудили внешнюю политику Эстонии. Мы абсолютно не меняли свой курс», - сказал Цахкна.

Министр подчеркнул, что правительство пока не готово признать Палестину как государство и не готовится к этому.  «До этого еще очень далеко, и это совершенно другие дискуссии», – сказал Цахкна.

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