Как сообщил министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна («Ээсти 200»), внешнеполитический курс Эстонии на Ближнем Востоке не поменялся, пишет Rus.ERR.
Цахкна: Эстония пока не готова признать Палестину как государство
«Мы в правительстве по моей просьбе подробно обсудили внешнюю политику Эстонии. Мы абсолютно не меняли свой курс», - сказал Цахкна.
Министр подчеркнул, что правительство пока не готово признать Палестину как государство и не готовится к этому. «До этого еще очень далеко, и это совершенно другие дискуссии», – сказал Цахкна.