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Сокращение отпусков в государственном секторе сэкономит миллионы

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Майт Пальтс.
Майт Пальтс. Фото: Tairo Lutter

В то время как у работников частного сектора в Эстонии отпуск составляет 28 дней, у большинства государственных служащих он достигает 35 рабочих дней. Сокращение продолжительности их отпуска на неделю позволило бы государству сэкономить десятки миллионов евро в год.

По словам главы Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, в прошлом году представители палаты, беседуя с чиновниками Минфина, предложили им сократить продолжительность 35-дневного отпуска госслужащих.

Однако затем Минфин подготовил проект изменений Закона о государственной службе - и стало ясно, что министерство, напротив, хочет узаконить 35 календарных дней в качестве ежегодного отпуска для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления.

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