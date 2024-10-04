В то время как у работников частного сектора в Эстонии отпуск составляет 28 дней, у большинства государственных служащих он достигает 35 рабочих дней. Сокращение продолжительности их отпуска на неделю позволило бы государству сэкономить десятки миллионов евро в год.
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Сокращение отпусков в государственном секторе сэкономит миллионы
По словам главы Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, в прошлом году представители палаты, беседуя с чиновниками Минфина, предложили им сократить продолжительность 35-дневного отпуска госслужащих.
Однако затем Минфин подготовил проект изменений Закона о государственной службе - и стало ясно, что министерство, напротив, хочет узаконить 35 календарных дней в качестве ежегодного отпуска для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления.