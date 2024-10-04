Колонка Postimees Необходимо положить конец схемам с отпусками

Перевод: Ольга Лебедева

К сожалению, мы оказались в ситуации, выбираться из которой нам придется тоже вместе. Наш сосед, который превосходит нас по размерам в сто раз, начал собирать земли в стиле царей XVI века, и мы не можем просто сделать вид, что это нас не касается.

Мы нашли решение, которое, как и в любом демократическом государстве, является компромиссным. И, как это обычно бывает в случае таких решений, оно особо никому не нравится.

Но даже такое решение позволит нам в период в 2025-2027 годы тратить на гособорону от 3,0 до 3,1 процента ВВП, что означает, что от необходимого количества боеприпасов, которое требует командующий Силами обороны, удастся приобрести в лучшем случае лишь половину. В то же время наш восточный сосед тратит на военные цели более шести процентов своего ВВП. Это тот контекст, который мы должны постоянно помнить.

Следует учитывать и то, что это всего лишь цифры на экране компьютера или на бумаге, за которыми не стоит ни одного реального евро. Как только мы начнем платить налог на безопасность, причем по большей части за счет предпринимателей, нам сразу же нужно будет проводить сокращения, которые затронут в первую очередь тех, кто получает зарплату из государственного бюджета.