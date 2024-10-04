Периодически полезно напоминать себе, что мы достигли уровня жизни, о котором в 1990-е годы можно было только мечтать. Этому способствовали все: частные предприниматели и сотрудники частных компаний, госслужащие и сотрудники госпредприятий.
Колонка Postimees ⟩ Необходимо положить конец схемам с отпусками
Перевод: Ольга Лебедева
К сожалению, мы оказались в ситуации, выбираться из которой нам придется тоже вместе. Наш сосед, который превосходит нас по размерам в сто раз, начал собирать земли в стиле царей XVI века, и мы не можем просто сделать вид, что это нас не касается.
Мы нашли решение, которое, как и в любом демократическом государстве, является компромиссным. И, как это обычно бывает в случае таких решений, оно особо никому не нравится.
Но даже такое решение позволит нам в период в 2025-2027 годы тратить на гособорону от 3,0 до 3,1 процента ВВП, что означает, что от необходимого количества боеприпасов, которое требует командующий Силами обороны, удастся приобрести в лучшем случае лишь половину. В то же время наш восточный сосед тратит на военные цели более шести процентов своего ВВП. Это тот контекст, который мы должны постоянно помнить.
Следует учитывать и то, что это всего лишь цифры на экране компьютера или на бумаге, за которыми не стоит ни одного реального евро. Как только мы начнем платить налог на безопасность, причем по большей части за счет предпринимателей, нам сразу же нужно будет проводить сокращения, которые затронут в первую очередь тех, кто получает зарплату из государственного бюджета.
Таких в Эстонии около 130 000 человек. В том числе 30 000 чиновников, на которых распространяется Закон о государственной службе. Этот закон предусматривает, что продолжительность основного отпуска чиновника составляет 35 календарных дней.
В марте этого года правительство запросило мнение Торгово-промышленной палаты о законопроекте, в котором предлагалось увеличить основной отпуск до 35 календарных дней не только для чиновников, но и для всех остальных работников, получающих зарплату из госбюджета. Торгово-промышленная палата с этим не согласилась и вновь повторила свое прежнее предложение: для экономии средств необходимо отменить особые условия отпусков для чиновников и установить продолжительность отпуска на уровне обычных 28 календарных дней. Гендиректор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс тогда прокомментировал это так: у предпринимателей и государства совершенно разные представления от экономии.
Правительство отказалось от своего плана, и, как теперь стало известно, в Министерстве финансов рассматривалась возможность отмены особых условий отпусков для чиновников. По словам предыдущего министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ), это могло бы сэкономить 50 миллионов евро.
Postimees поддерживает отмену особых условий отпусков для чиновников в качестве меры по сокращению расходов, так как в этом уже нет острой необходимости. Когда-то она могла быть оправдана, когда уровень зарплат в госучреждениях значительно отставал от уровня зарплат в частном секторе, но сейчас ситуация иная: именно государственный сектор переманивает сотрудников из частных компаний.
Заслуживает внимания и идея президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера о том, что в будущем отпуск можно было бы считать в рабочих днях: не 28 календарных, а 20 рабочих дней. Это позволило бы избежать схем с отпусками и принесло бы дополнительную экономию.