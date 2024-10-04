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Что происходит? Производство промышленной продукции резко сократилось

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Деревообрабатывающее предприятие (иллюстративное фото).
Деревообрабатывающее предприятие (иллюстративное фото). Фото: Marko Saarm / Postimees

Промышленные предприятия страны произвели в августе на 6% меньше продукции, чем в том же месяце прошлого года, сообщает Департамент статистики.

Согласно данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе 2024 года продукции в постоянных ценах на 6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Из трех секторов промышленности производство увеличилось лишь в горнодобывающей промышленности (1,9%), однако сократилось в энергетике (5,6%) и в обрабатывающей промышленности (на 6,4%).

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