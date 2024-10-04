Грибы и уксус – основные риски отравлений в осенний сезон

«В прошлом году на инфолинию по вопросам отравлений 16662 поступило 4464 звонка. Количество звонков растет из года в год, поскольку повышается осведомленность об инфолинии и ее роли в здравоохранении. Благодаря инфолинии большинство обратившихся справляются с проблемой дома - им не приходится ехать в больницу или вызывать скорую помощь», - отметила руководитель Информационного центра по отравлениям Маре Одер.

Сезон отравлений, вызванных употреблением свежих грибов и грибных блюд, длится до первых ночных заморозков. После этого увеличивается количество звонков, связанных с грибными заготовками.

«Собирать и консервировать следует только те грибы, которые хорошо знакомы. Даже если в банку попадет небольшая часть ядовитого гриба, - это уже представляет опасность для здоровья. К тому же маринованные грибы часто подают за праздничным столом - здесь нужно учитывать, что многие грибы вызывают отравление при употреблении с алкоголем», - сказала Одер.