В спортивной передаче ETV в четверг было объявлено, что новым главным тренером сборной Эстонии по академической гребле станет Алексей Липинцов из Пярну.
Утвержден главный тренер сборной Эстонии по гребле
Эстонский союз гребцов начал поиски нового главного тренера вскоре после парижской Олимпиады, когда стало ясно, что Вейкко Синисало, занимавший эту должность с 2019 года, не будет продолжать работать с эстонцами – финн получил более выгодное предложение.
Эстонский союз гребцов объявил публичный конурс, и одной из кандидатур стал 42-летний Липинцов. Ему будет помогать в качестве технического консультанта двукратный призер Олимпийских игр Тыну Эндрексон.
Липинцов начал заниматься греблей под руководством Татьяны Яансон и у него имеется несколько титулов чемпиона Эстонии. Помимо прочего, он также в свое время участвовал в молодёжном чемпионате мира, где занял 18-е место в лёгкой одиночке.
После завершения спортивной карьеры Липинцов продолжил работу тренером, проработав последние десять лет в Таллиннском гребном клубе. В 2020 году он был избран лучшим тренером возрастных групп Эстонии U19 и U23.
Кроме того, в прошлом году он также получил благодарственное письмо от Олимпийского комитета Эстонии за вклад в развитие эстонского спорта и эффективную тренерскую деятельность.
«Я полюбил греблю сразу - с момента, как только попробовал этот вид спорта. Пиичем мой путь к этой дисциплине был немного странным: одноклассник пригласил меня на тренировку по баскетболу. В то время гребцы зимой ходили играть в баскетбол.
Поначалу я ходила только на эти тренировки, а когда тренировки стали проходить на воде, Татьяна Яансон пригласила меня в гребной клуб. На первой же тренировке она посадила меня на место переднего гребца четверки, и с того момента и по сегодняшний день я влюблен в этот вид спорта» - рассказал Липинцов, имеющий тренерскую лицензию VI уровня.