Утвержден главный тренер сборной Эстонии по гребле

Эстонский союз гребцов начал поиски нового главного тренера вскоре после парижской Олимпиады, когда стало ясно, что Вейкко Синисало, занимавший эту должность с 2019 года, не будет продолжать работать с эстонцами – финн получил более выгодное предложение.

Эстонский союз гребцов объявил публичный конурс, и одной из кандидатур стал 42-летний Липинцов. Ему будет помогать в качестве технического консультанта двукратный призер Олимпийских игр Тыну Эндрексон.

Липинцов начал заниматься греблей под руководством Татьяны Яансон и у него имеется несколько титулов чемпиона Эстонии. Помимо прочего, он также в свое время участвовал в молодёжном чемпионате мира, где занял 18-е место в лёгкой одиночке.

После завершения спортивной карьеры Липинцов продолжил работу тренером, проработав последние десять лет в Таллиннском гребном клубе. В 2020 году он был избран лучшим тренером возрастных групп Эстонии U19 и U23.

Кроме того, в прошлом году он также получил благодарственное письмо от Олимпийского комитета Эстонии за вклад в развитие эстонского спорта и эффективную тренерскую деятельность.

«Я полюбил греблю сразу - с момента, как только попробовал этот вид спорта. Пиичем мой путь к этой дисциплине был немного странным: одноклассник пригласил меня на тренировку по баскетболу. В то время гребцы зимой ходили играть в баскетбол.

Поначалу я ходила только на эти тренировки, а когда тренировки стали проходить на воде, Татьяна Яансон пригласила меня в гребной клуб. На первой же тренировке она посадила меня на место переднего гребца четверки, и с того момента и по сегодняшний день я влюблен в этот вид спорта» - рассказал Липинцов, имеющий тренерскую лицензию VI уровня.