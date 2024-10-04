Министр объявил о конце рыночной экономики в Эстонии и подвергся жесткой критике

Лаури язвительно продолжилf: «Наверное, для него это звучит как предмет гордости - сказать, что благодаря ему здесь будет фонтан, там - скамейка, а в третьем месте - статуя. Избиратели оценят! А если вы можете дать деньги, много денег, - не говоря уже о чужих деньгах, - то вы герой! И представьте себе: можно сказать, что благодаря мне у этих кровососущих предпринимателей отняли еще больше денег, - и тогда наступит счастье!»

«Молодому человеку не помешает небольшой урок истории - в его собственной партии есть люди, которые помнят, какой была нерыночная жизнь», - сказал аоплитик.

Лаури намекнула, что заявления Ляэнеметса - не просто результат недостатка знаний или жизненного опыта, а нечто большее: «Скоро мы увидим, окажется ли моя гипотеза верной!»

Воотеле Пяй, генеральный секретарь социал-демократов, резко ответил: «Эта намеренно вырванная из контекста колкость несколько неожиданна для тебя, Марис. Лаури [Ляэнеметс - ред.] имел в виду меры, которые государство принимает для улучшения условий ведения бизнеса, в том числе предложенные министрами вашей партии». Пяй упрекнул Лаури в вырывании слов Ляэнеметса из контекста и в демагогии: «Такого принижения и усиления демагогии с использованием фраз вроде "молодой человек" я от вас не ожидал».