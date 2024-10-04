ERR опубликовал статью Лаури Ляэнеметса, которая вызвала бурю эмоций в социальных сетях. «То чувство, когда ты весь день был вдали от новостей и гаджетов, но в этот же день происходит что-то удивительное. Боюсь, что завтра реки заставят течь вспять, а партия будет вручную контролировать активность муравьев в лесу», - написал Марти Аавик на своей стене в Facebook.
Министр объявил о конце рыночной экономики в Эстонии и подвергся жесткой критике
В четверг ERR опубликовал статью, в которой министр внутренних дел и лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал: «Времена, когда рынок сам регулировал цены, прошли».
Это заявление вызвало бурную дискуссию в Facebook: несколько общественных активистов и предпринимателей поделились резкими комментариями.
«Хорошо, давайте примем к сведению. Теперь нам нужно только уточнить, какими аспектами безрыночной системы мы будем руководствоваться: будет ли контроль над ценами, контроль над заработной платой, разрешения на покупки, товарищеские комитеты по распределению и потреблению, или мы также, на всякий случай, будем решать кто и на ком может жениться? /.../ В конце концов, существует множество возможностей», - иронично пишет Армин Семискар.
Министр финансов Юрген Лиги из Партии реформ ответил на слова Ляэнеметса: «Чтобы прояснить ситуацию, правительство Республики не принимало сегодня и никогда ранее не принимало решения о том, что время рыночной экономики закончилось». Он добавил, что правительство не намерено вносить такое предложение в повестку дня.
По талонам никто не скучает
«Ляэнеметс заслуживает похвалы за честность. По крайней мере, теперь экономическая политика правительства стала открытой, и дело прояснилось. Иначе такой человек, как я, не смог бы понять, рыночная у нас экономика или нет. Добавить политическую экономию в школах - и жизнь продолжается. Есть квоты. Скоро будут производственные планы. А потом... потом талоны на еду», - с иронией добавил Индрек Нейвельт. Ингрид Пакатс уцепилась за эту фразу: «У меня еще остались старые талоны. Ну, я так и не смогла получить за них товар...»
Предприниматель Райво Кютт откровенно прокомментировал слова Ляэнеметса: «Я помню легендарную поговорку классика эстонского кино – "Этот человек сумасшедший!" Он задался вопросом: Как долго Партия реформ будет терпеть большевиков в правительстве? Извините, но я не хочу возвращать времена талонов!»
Андри Авила поглумился, что не ожидал, что речь пойдет о восстановлении Планового комитета, на что Пеэтер Коппель добавил: «...похоже, придется запастись туалетной бумагой. В условиях плановой экономики это в первую очередь становится дефицитом!»
Стажировка в Северной Корее
Были и другие шутники: Михкель Кукк настаивал на отправке Ляэнеметса на стажировку: «А нельзя ли отправить его на стажировку в Северную Корею или другую страну с нерыночной экономикой?»
Айн Аавиксоо, предприниматель в области медицинских технологий, написал: «В прошлый раз министр заявил, что поможет компаниям сократить бюрократические проволочки таким образом, что все бюрократические проволочки сохранятся/.../ Остается только догадываться, каков будет долгосрочный план».
Воотеле Пяй решил поделиться с Аавиксоо советом: «Советую вам читать дальше броских заголовков, возможно, тогда придет понимание. Вам ли не знать - из собственного опыта - что бесконтекстное усиление любых заголовков... ну, как хламидиоз, например. Легко распространяется, независимо от того, является ли это необходимым или прогрессивным».
Аавиксо ответил Пяй: «Дорогой Воотеле, если министр говорит, что "те времена прошли" и "правительство начинает руководить экономическим развитием", это можно понимать, в том числе, и так, как задумал автор заголовка».
Сравнение с историей и идеологиями
Тоомас Маттсон поделился статьей ERR с комментарием: «Давайте зафиксируем этот момент в истории». Это высказывание вызвало бурную реакцию комментаторов. Кристина Мяртин процитировала выразительные слова Отто фон Бисмарка: «Прежде чем строить социализм, нужно найти государство, которое не будет жалко».
Каарель Отс в соцсетях сослался на цитату Карла Маркса: «Если кто пропустил, наступает великая история успеха! „Каждому по способностям, каждому по потребностям“».
В комментариях также добавили: «Революционный матрос заговорил...» и «Невероятно. Ничего другого от соцдемов и не ожидалось... но что Партия реформ также руководила строительством коммунизма».
«...государство будет управлять экономикой»
Ряд пользователей выразили опасения по поводу возможного чрезмерного вмешательства государства в экономику. Индрек Сярг написал: «Кажется, что этот человек сошел с ума. Мы все можем собственными глазами увидеть результаты национального направления экономики, например, в случае с Estonian Air/Nordica». Стtвен Канарбик добавил: «Председатель СДПЭ должен сменить название своей партии. Коммунистическая партия Эстонии была бы для них идеальным названием».
Между Марис Лаури и Воотеле Пяй разгорелась словесная война
Дебаты вокруг заявления Ляэнеметса вышли на новый уровень, когда политик от Партии реформ Марис Лаури опубликовала резкую критику на своей стене в Facebook.
«Я понимаю, что молодой человек Ляэнеметс не помнит советских времен. Видимо, урок истории прошел мимо его ушей. Вероятно, он не слушал старших. Поэтому я не понимаю, что он говорит», - написала Лаури, имея в виду высказывания Ляэнеметса о рыночной экономике.
Лаури язвительно продолжилf: «Наверное, для него это звучит как предмет гордости - сказать, что благодаря ему здесь будет фонтан, там - скамейка, а в третьем месте - статуя. Избиратели оценят! А если вы можете дать деньги, много денег, - не говоря уже о чужих деньгах, - то вы герой! И представьте себе: можно сказать, что благодаря мне у этих кровососущих предпринимателей отняли еще больше денег, - и тогда наступит счастье!»
«Молодому человеку не помешает небольшой урок истории - в его собственной партии есть люди, которые помнят, какой была нерыночная жизнь», - сказал аоплитик.
Лаури намекнула, что заявления Ляэнеметса - не просто результат недостатка знаний или жизненного опыта, а нечто большее: «Скоро мы увидим, окажется ли моя гипотеза верной!»
Воотеле Пяй, генеральный секретарь социал-демократов, резко ответил: «Эта намеренно вырванная из контекста колкость несколько неожиданна для тебя, Марис. Лаури [Ляэнеметс - ред.] имел в виду меры, которые государство принимает для улучшения условий ведения бизнеса, в том числе предложенные министрами вашей партии». Пяй упрекнул Лаури в вырывании слов Ляэнеметса из контекста и в демагогии: «Такого принижения и усиления демагогии с использованием фраз вроде "молодой человек" я от вас не ожидал».
Лаури ответила: «Обычно я терпеливый человек, но когда это приобретает системный характер, это действительно выходит из-под контроля. Но когда лидер партии "оскандаливается" подобным образом и делает это снова и снова, это не случайность, не чей-то неуместный заголовок или неверная интерпретация. Это явное недоразумение или преднамеренное поведение. Я подожду и посмотрю - как я уже сказала, у меня есть гипотеза. Докажите, что я ошибаюсь».
Воотеле Пяй ответил Лаури: «Марис, эта агитация сейчас явно злонамеренна, потому что члены Партии реформ - последние люди, которым следует объяснять, как можно превратить цитату в заголовок таким образом, что она потеряет всякую связь с оригинальной цитатой, не говоря уже о контексте. В данном случае это так, и даже редактор заголовка не отрицает, что заголовок имеет "негативный оттенок"».
Ляэнеметс объяснился в Facebook
После критики Ляэнеметс объяснил свою позицию в Facebook: «В Эстонии рыночная экономика, и это хорошо. Я не могу представить себе другую систему». Он уточнил, что речь идет о сегодняшней ситуации, когда «свободный рынок не работает» из-за таких ограничений, как война на Украине и санкции.
«Это не чистая конкуренция, а государственное вмешательство и направление экономического развития. Эстония тоже должна это сделать», - подчеркнул он. Хотя Ляэнеметс попытался объяснить свою точку зрения, дискуссия в социальных сетях продолжилась еще более оживленно.
Дискуссия еще не окончена
Началом словесной войны можно считать состоявшуюся в четверг пресс-конференцию правительства, на которой премьер-министр Кристен Михал заявил, что правительство будет проводить экономические дискуссии каждые две недели.
Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел и лидер Социал-демократичесокй партии, отметил, что роль государства в управлении экономикой возрастает и эпоха «невидимой руки» рыночной экономики подходит к концу. Цель правительства – вовлечь государственный и частный сектор и сформировать решения, которые повысят конкурентоспособность Эстонии.
Дебаты о роли государства в экономике, похоже, продолжаются в социальных сетях. Некоторые видят в словах Ляэнеметса опасность возврата к плановой экономике и талонам, другие видят в них необходимое вмешательство государства в трудные времена. Так или иначе, но очевидно, что тема дала массу пищу для размышлений и различные точки зрения.