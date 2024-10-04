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Осторожней В Тартумаа велосипедисты попадают в аварии чаще обычного

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Перекресток в Тарту, где на этой неделе велосипедиста сбил автомобиль.
Перекресток в Тарту, где на этой неделе велосипедиста сбил автомобиль. Фото: Jürgen Puistaja

За последние четыре года в Тартумаа участились случаи ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков - об этом свидетельствует статистика Департамента транспорта.

Только лишь на этой неделе в Тарту произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один велосипедист серьезно пострадал, а другой погиб.

В целом с начала нынешнего года в Тартумаа произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей самокатов и велосипедистов, тогда как в прошлом году их было всего 72.

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