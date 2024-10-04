Осторожней В Тартумаа велосипедисты попадают в аварии чаще обычного

Только лишь на этой неделе в Тарту произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один велосипедист серьезно пострадал, а другой погиб.

В целом с начала нынешнего года в Тартумаа произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей самокатов и велосипедистов, тогда как в прошлом году их было всего 72.