За последние четыре года в Тартумаа участились случаи ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков - об этом свидетельствует статистика Департамента транспорта.
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Осторожней ⟩ В Тартумаа велосипедисты попадают в аварии чаще обычного
Только лишь на этой неделе в Тарту произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один велосипедист серьезно пострадал, а другой погиб.
В целом с начала нынешнего года в Тартумаа произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей самокатов и велосипедистов, тогда как в прошлом году их было всего 72.