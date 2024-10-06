Город посреди леса в Южной Эстонии: комфортная жизненная среда с запахом сосновой смолы

Эльва - это довольно молодой город, который начал свою историю с появления здесь почтовой станции на тракте из Тарту в Ригу в 1796 году. Да, не с замка, не с мызы, а с обычного здания почты, которое стало трактиром и ночлегом для путников. До наших дней сохранилась резиденция почтальона, построенная в 1837 году, входившая в комплекс зданий почтовой станции. Хотя за эти более чем 200 лет его перестроили до неузнаваемости, почта здесь находится и по сей день, а на заднем дворе расположился эльваский сельский рынок.

Железнодорожный вокзал Эльва. Фото: Даниил Куракин

Сам поселок начал формироваться лишь после того, как была построена железная дорога Тарту-Рига в 1889 году. Здание деревянного вокзала было построено по типовому проекту, как в Лепассаре и Сангасте, но поскольку Эльва ждала сытая жизнь и много туристов, в 20-е годы прошлого века вокзал расширили до нынешних размеров.

Вокзал в Эльва сегодня открыт для всех желающих, будучи залом ожидания как для путешественников поездом, так и для тех, кто выбрал автобус, ведь именно здесь останавливаются автобусы уездных линий, которые каждые полчаса отправляются с этой станции в Тарту. В соседнем с залом ожидания помещении находится туристический центр, который образует игру слов в названии - Elav Elva, дословно - «живой Эльва».

Улица Кеск. Фото: Даниил Куракин, частный архив