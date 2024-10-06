2024 год стал годом, когда Тарту приковал к себе внимание всей Европы, став ее культурной столицей, однако будет лукавством сказать, что только Тарту обзавелся этим статусом, ведь как на туристических буклетах, так и на картах культурной столицей обозначена вся Южная Эстония, и будет не правильно отдавать все внимание Тарту, ведь на юге нашей страны есть и другие не менее интересные места. Одним из таких можно считать Эльва, который по совместительству является лесной столицей Эстонии.
Город посреди леса в Южной Эстонии: комфортная жизненная среда с запахом сосновой смолы
Эльва - это довольно молодой город, который начал свою историю с появления здесь почтовой станции на тракте из Тарту в Ригу в 1796 году. Да, не с замка, не с мызы, а с обычного здания почты, которое стало трактиром и ночлегом для путников. До наших дней сохранилась резиденция почтальона, построенная в 1837 году, входившая в комплекс зданий почтовой станции. Хотя за эти более чем 200 лет его перестроили до неузнаваемости, почта здесь находится и по сей день, а на заднем дворе расположился эльваский сельский рынок.
Сам поселок начал формироваться лишь после того, как была построена железная дорога Тарту-Рига в 1889 году. Здание деревянного вокзала было построено по типовому проекту, как в Лепассаре и Сангасте, но поскольку Эльва ждала сытая жизнь и много туристов, в 20-е годы прошлого века вокзал расширили до нынешних размеров.
Вокзал в Эльва сегодня открыт для всех желающих, будучи залом ожидания как для путешественников поездом, так и для тех, кто выбрал автобус, ведь именно здесь останавливаются автобусы уездных линий, которые каждые полчаса отправляются с этой станции в Тарту. В соседнем с залом ожидания помещении находится туристический центр, который образует игру слов в названии - Elav Elva, дословно - «живой Эльва».
Если вы пройдет дальше от вокзала, дорога сама вам покажет, в какую сторону идти, потому что улица Кеск была достаточно хорошо благоустроена и стала главной туристической магистралью города. Вдоль улицы расставили много уличной мебели, а также не забыли и про велопарковки, ведь вдоль улицы проложили велодорожку, которая отделена как от тротуара, так и от проезжей части, причем не обычным бордюром, а брусчаткой в два ряда.
Пешеходные переходы здесь все подсвечены, а на въезде на улицу один из них приподнят, чтобы вынудить водителя снизить скорость.
Улица - ничто без домов
Но сама по себе улица - ничто без домов, которые на ней стоят, и тут Эльва демонстрирует нам цельную городскую среду из различных деревянных домов начала прошлого века постройки. На улице Кеск также стоит, можно сказать, местная ратуша - здание волостной управы. Его построили в 1965 году, в период советской оккупации, как главное здание местного райкома, который, правда, упразднили уже через год после завершения строительства, и здание отдали больнице.
В 1996 году в здание переехала городская управа Эльва, в честь чего были проведены масштабные реставрационные работы, изменившие первоначальный облик здания. Самым большим изменением можно считать пристройку колокольни. Отсюда в полдень и ночью можно услышать фирменную мелодию города - «Кулдраннаке», со словами Адо Ренвальда и музыкой Александра Лятте. Также вдоль улицы стоит множество магазинов, многие из которых держат сами местные жители, а также несколько баров, которые предлагают жителям и гостям Эльва достойное питание по приемлемым ценам.
Но самое главное, от улицы Кеск начинается центральная площадь Эльва, которая в 2020 году стала главным местом жизни города. Архитектурный конкурс для новой площади состоялся в рамках программы «Хорошее общественное пространство», созданной в честь 100-летия Эстонской Республики. Катаясь по городам Эстонии, вы повсюду будете находить урбанистические проекты, реализованные по этой программе.
Изначально у Эльва вообще не было центральной городской площади и доходило до того, что на Рождество елку ставили то на площади перед железнодорожным вокзалом, то на парковке рядом с культурным центром, то где-нибудь еще. Чтобы площадь смотрелась хорошо уже на входе, было снесено старое советское здание кинотеатра, на месте которого был построен новый и современный культурный и досуговый центр. Эльва давно требовался новый культурный центр, поскольку старый советский на берегу озера Арби был заброшен и не отвечал современным нормам безопасности.
Деревянная набережная
Площадь представляет собой комплексную композицию различных зон отдыха, длиной примерно в 200 метров, от улицы Кеск до пляжа. На площади появились различные зоны отдыха, такие как летние столики, гамаки, детские песочницы и игровые площадки, а также огромная шахматная доска. Сюда действительно можно просто прийти и насладиться жизнью в приятной атмосфере, поскольку благоустройство отлично к этому располагает.
Заканчивается площадь деревянной набережной, на которой скамейки направлены в сторону озера, дабы можно было без проблем насладиться видами местной природы. На площади также стоят похожие на небольшие домики кафешки, в одном из которых в пандемийные времена местные подростки даже сделали свою собственную закусочную, чтобы заработать денег на лето.
Площадь получилась очень качественной как дизайнерски, так и с точки зрения наполнения городского пространства жизнью. Это именно то, что я имею в виду, когда говорю, что небольшой уличный бизнес оживляет обстановку в городе, делая его приятнее для прогулок и стимулируя его экономику. Среда комфортная для людей, люди ею пользуются, под это подстраивается бизнес, предлагая свои услуги, и все остаются довольны. Согласитесь, парковка или пустое поле не так много приносили бы экономике города, как эта площадь, которая стала прекрасной долгосрочной инвестицией в благополучие Эльва.
Настоящая лесная столица
Но чтобы узнать Эльва в качестве лесной столицы Эстонии, нужно немного отойти от центра в сторону второго озера на территории города - Вереви. Здесь находится хорошо оборудованный главный пляж города, для которого был построен настил, формирующий своего рода бассейн прямо в озере. Между тем, для любителей прыжков в воду сделали вышку, до которой можно добраться только вплавь. Так сказать, чтобы прыгающий наверняка умел плавать. Есть даже небольшая закусочная у входа на пляж, а также туалеты, что немаловажно.
Благодаря своей природе и наличию двух небольших озер Арби и Вереви, в начале прошлого века Эльва становится местом строительства дачных коттеджей, которые дарят Эльва статус курортного поселка, в котором уже к 1937 году были зарегистрированы дачи отдыхающих из 12 зарубежных стран. Однако прочнее всего в истории города прописались имена тартуских профессоров, выбравших Эльва своим летним курортом и построивших здесь свои коттеджи кучно и недалеко от озера Вереви, образовав район, который сегодня называют профессорским кварталом.
От квартала, правда, к нашему времени сохранилось всего два здания. В одном располагается детский сад, а в другом - мотель, в котором можно остановиться прямо недалеко от озера и местного сейклуспарка, наслаждаясь отдыхом на природе подальше от городской суеты.
Чистый воздух, пропитанный запахом сосновой смолы, будет неизменно сопровождать вас время прогулки по городу. Эльва настолько един с лесом, что с дрона снимать этот город просто не имеет смысла, все равно небольшие малоэтажные дома не будет видно из-за крон деревьев.
Легендарная церковь
Если бы не моя внимательность, я бы, наверное, пропустил в рассказе эту церковь, потому что она тоже спряталась ото всех в лесной гуще. Это лютеранская церковь Эльва. Ее начали возводить еще до Первой мировой войны, однако строительство святилища осталось незавершенным и оно было завершено усилиями местных жителей в 1920 году. Эта церковь стала первой церковью, освященной во времена Эстонской Республики.
В Эльва даже есть свои мемориальные деревья, самому старшему из которых более трехсот лет, а самое молодое было посажено экс-президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом. Эльва до сих пор является одним из главных мест отдыха жителей Тарту и всей Южной Эстонии, и если вы решите приехать и погулять по Тарту, не поленитесь и присмотритесь к Эльва как одному из пунктов назначения своего путешествия.