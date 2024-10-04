Вчера Солнце выбросило самый мощный за последние семь лет всплеск. Вспышка, произошедшая 3 октября, достигла мощности класса X9.0, и это уже вторая вспышка класса X в октябре. Этот выброс может привести к ярким северным сияниям.
Солнце вновь активизировалось: на Земле ожидаются северные сияния, в том числе и в наших широтах
Перевод: Сергей Светлов
Мощная вспышка силой X9.0 произошла в центре солнечного диска, что делает ее самой сильной с 2017 года, когда Солнце выбросило вспышку силой X11.88. Особенно важно, что за этой вспышкой последовал корональный выброс массы (CME), направленный прямо к Земле.
Это уже вторая вспышка класса X в октябре, и обе исходят из активной солнечной области, известной как AR 3842. Это самая мощная вспышка за последние семь лет и одна из 20 сильнейших, когда-либо зарегистрированных. Сейчас Солнце находится на пике своего 11-летнего цикла активности, что с начала 2022 года сопровождается ежедневными вспышками. Большинство из них - это небольшие выбросы, но вспышки класса X, такие как недавняя X9.0, являются самыми мощными.
AR 3842 - это сложная область солнечных пятен
Вспышка произошла из солнечного пятна AR 3842, имеющего сложную магнитную конфигурацию, классифицируемую как «Бета-Гамма-Дельта». Солнечные пятна - это области на Солнце, где магнитное поле временно усиливается. Это сложные магнитные регионы, где противоположные магнитные поля могут переплетаться, разрываться и вновь соединяться, высвобождая огромное количество энергии - именно это и называется солнечной вспышкой.
Области Бета-Гамма содержат зоны с противоположной полярностью, которые сложно соединяются. В зонах Дельта противоположные полярные области сжаты в меньшем пространстве, что увеличивает вероятность интенсивной и повторяющейся активности. Именно это и наблюдалось в случае с AR 3842. 1 октября это пятно выбросило вспышку X7.1, а затем еще более мощную X9.0.
Солнечные вспышки и Земля
Хотя вспышки на Солнце могут нарушать работу Земли, они не представляют прямой угрозы нашей жизни, поскольку рентгеновские и гамма-лучи не проникают глубоко в атмосферу Земли. Однако эти вспышки могут временно нарушить работу высокочастотных радиосистем.
Самое сильное воздействие оказывают корональные выбросы массы (Coronal Mass Ejection, CME). Эти выбросы, которые часто, но не всегда сопровождают солнечные вспышки, выбрасывают из Солнца миллиарды тонн заряженных частиц и сложные магнитные поля, которые могут достичь Земли в течение нескольких дней. Когда эти частицы достигают магнитного поля Земли, они могут вызвать геомагнитные бури.
Геомагнитные бури и полярные сияния
Геомагнитные бури могут вызывать сбои в технических сетях Земли. Электрические токи, возникающие в верхних слоях атмосферы, могут вызвать колебания в электросетях, требующие корректировки напряжения. Орбиты спутников могут измениться, а системы связи, включая GPS, могут быть нарушены.
Хотя эффект одного CME слаб, он, скорее всего, приведет к появлению полярных сияний вплоть до 50 градусов широты. Полярные сияния возникают, когда частицы от Солнца сталкиваются с магнитным полем Земли и движутся вдоль магнитных линий к полюсам, где направляются в верхние слои атмосферы. Там взаимодействие частиц с веществами атмосферы вызывает ионизацию, из-за чего воздух светится разными цветами в зависимости от состава атмосферы.
Из-за уже произошедшей вспышки X7.1 и ее CME был объявлен предупреждающий прогноз по поводу полярных сияний, но теперь, когда CME направлен прямо к Земле, ожидается несколько дней интенсивной активности полярных сияний.
Самые мощные геомагнитные бури часто возникают из-за «каннибалистического CME», когда два выброса CME происходят подряд, и второй поглощает первый, вызывая большой поток частиц.
Текущая ситуация, когда два CME произошли с разницей в несколько дней, вероятно, не создаст этого сценария, но условия для наблюдения полярных сияний остаются благоприятными и сохранятся на протяжении всех выходных. Вероятно, сейчас лучшее время для планирования наблюдений за небом, чтобы увидеть одно из самых красивых природных явлений на нашей планете.
Источник: sciencealert.com.