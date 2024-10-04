Солнце вновь активизировалось: на Земле ожидаются северные сияния, в том числе и в наших широтах

Извержение класса V9.0 произошло из солнечного пятна AR 3842. Фото: NASA/SDO

Солнечные вспышки и Земля

Хотя вспышки на Солнце могут нарушать работу Земли, они не представляют прямой угрозы нашей жизни, поскольку рентгеновские и гамма-лучи не проникают глубоко в атмосферу Земли. Однако эти вспышки могут временно нарушить работу высокочастотных радиосистем.

Самое сильное воздействие оказывают корональные выбросы массы (Coronal Mass Ejection, CME). Эти выбросы, которые часто, но не всегда сопровождают солнечные вспышки, выбрасывают из Солнца миллиарды тонн заряженных частиц и сложные магнитные поля, которые могут достичь Земли в течение нескольких дней. Когда эти частицы достигают магнитного поля Земли, они могут вызвать геомагнитные бури.

Геомагнитные бури и полярные сияния

Геомагнитные бури могут вызывать сбои в технических сетях Земли. Электрические токи, возникающие в верхних слоях атмосферы, могут вызвать колебания в электросетях, требующие корректировки напряжения. Орбиты спутников могут измениться, а системы связи, включая GPS, могут быть нарушены.

Районы, где в ближайшие дни может наблюдаться северное сияние. Фото: NOAA

Хотя эффект одного CME слаб, он, скорее всего, приведет к появлению полярных сияний вплоть до 50 градусов широты. Полярные сияния возникают, когда частицы от Солнца сталкиваются с магнитным полем Земли и движутся вдоль магнитных линий к полюсам, где направляются в верхние слои атмосферы. Там взаимодействие частиц с веществами атмосферы вызывает ионизацию, из-за чего воздух светится разными цветами в зависимости от состава атмосферы.

Из-за уже произошедшей вспышки X7.1 и ее CME был объявлен предупреждающий прогноз по поводу полярных сияний, но теперь, когда CME направлен прямо к Земле, ожидается несколько дней интенсивной активности полярных сияний.

Северное сияние. Фото: X/@EarthDotCom

Самые мощные геомагнитные бури часто возникают из-за «каннибалистического CME», когда два выброса CME происходят подряд, и второй поглощает первый, вызывая большой поток частиц.

Текущая ситуация, когда два CME произошли с разницей в несколько дней, вероятно, не создаст этого сценария, но условия для наблюдения полярных сияний остаются благоприятными и сохранятся на протяжении всех выходных. Вероятно, сейчас лучшее время для планирования наблюдений за небом, чтобы увидеть одно из самых красивых природных явлений на нашей планете.