Обвиненный в насилии фигурист получил длительную дисквалификацию

В начале года стало известно, что Серенсена обвиняют в изнасиловании.

Инцидент произошел в апреле 2012 года, жертвой Серенсена стала бывшая фигуристка из США, которая сейчас работает тренером. До суда следствие не дошло, это чисто спортивное наказание.

Женщина, изнасилованная 12 лет назад, выступила с обвинениями публично только сейчас, потому что, по ее словам, боялась, что ей никто не поверит. Изменить мнение ее побудила статья, опубликованная прошлым летом, в которой Серенсен отметил, насколько важно обеспечить безопасную среду для женщин в фигурном катании.

Из-за обвинений Серенсен и его партнерша по танцам на льду Лоранс Фурнье-Бодри были вынуждены отказаться от участия в чемпионате Канады по фигурному катанию, который прошел в январе этого года. Серенсен отверг все обвинения.

Однако в марте они вышли на лед на чемпионате мира в Монреале, где заняли девятое место.

Серенсен родился в Дании и представляет Канаду с 2018 года. Вместе с 31-летней Фурнье-Бодри они завоевали серебряную медаль на чемпионате четырёх континентов в прошлом году.