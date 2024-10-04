ФОТО Из грузовика, врезавшегося в дорожное ограждение, разлилось дизельное топливо на 200 метров

Перевод: Сергей Светлов

В 15:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Оргита, на 65-м километре шоссе Таллинн-Пярну, грузовик врезался в ограждение. Водитель грузовика и другие участники движения не пострадали, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.

На место происшествия прибыли спасатели Мярьямаа, Пярну, Пярну-Яагупи, Лиллекюла и спасатели-добровольцы Кехтна вместе с полицией. Полиция на время работ организовала объезд места проишествия через Мярьямаа.

Спасателям удалось остановить утечку из топливного бака к 16:12. После этого началась обработка пролитого топлива с помощью опилок и абсорбентов. Грузовик перевозил аккумуляторы для электромобилей, но, к счастью, они не были повреждены в результате столкновения.

Спасательные работы были завершены в 19:36, и дальнейшую очистку дороги продолжили полиция и Департамент окружающей среды.