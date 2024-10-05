Хронология и детали Сестра убитого и девушка убийцы рассказывают о трагедии на трамвайной остановке в Таллинне

Через несколько дней выяснилось, что этот удар своему ровеснику Александру нанес проживающий в Мустамяэ Максим. Сейчас он находится в Таллиннской тюрьме, ведется следствие.

Kuuuurija связалась с сестрой погибшего Александра, Ириной, чтобы узнать, каким человеком был ее брат и что произошло в Таллинне в ту роковую ночь.