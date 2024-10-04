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В субботу Европа отмечает День донорства

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Ежегодно во всем мире проводится более 150 000 пересадок органов. Иллюстративное фото.
Ежегодно во всем мире проводится более 150 000 пересадок органов. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

По призыву Совета Европы в субботу 5 октября в Европе отмечается День донорства. Ежегодно более 40 000 человек в мире жертвуют свои органы на трансплантацию, благодаря чему проводится более 150 000 пересадок органов. Несмотря на это, с каждым годом увеличивается число больных, нуждающихся в новом органе.

Клиника Тартуского университета и Касса здоровья напоминают, что одно решение может спасти множество жизней.

Трансплантация органов - это метод лечения, спасающий жизни уже на протяжении семидесяти лет. Первая успешная трансплантация органов была проведена в 1954 году в Америке.

«Ежегодно во всем мире проводится более 150 000 пересадок органов, но, несмотря на это, число пациентов, нуждающихся в новом органе, с каждым годом увеличивается. Несмотря на быстрое развитие биотехнологий, в случае терминальной органной недостаточности лучшей альтернативы трансплантации органов человеческого происхождения до сих пор не существует. Поэтому трансплантация органов возможна только благодаря доброй воле людей», - объяснила доктор Вирге Палль, директор Центра трансплантации в Клинике Тартуского университета. Она добавила, что сегодня трансплантация органов остается для многих пациентов лишь мечтой.

«Только в Европе ежедневно умирают в среднем 19-20 человек, жизнь которых могла бы продолжиться, если бы им в нужный момент удалось пересадить донорский орган», – подчеркнула Палль.

История трансплантации органов в Эстонии началась с декабря 1968 года, когда в Тарту была проведена первая пересадка почки. С тех пор в Клинике Тартуского университета - единственном центре трансплантации органов в Эстонии - было выполнено около 1700 пересадок почек, печени, поджелудочной железы и легких.

Сейчас нового органа ожидают 80 пациентов. По мнению Вирге Палль, трансплантация - это область медицины, где не все зависит только от знаний и навыков врачей.

«Каждая жизненно важная трансплантация начинается с решения стать донором органов. Самая главная причина нехватки донорских органов - это неосведомленность людей, отсюда возникают ошибочные предрассудки и убеждения», - подчеркнула директор трансплантационного центра.

По словам Евгения Николаевского, руководителя проекта Портала здоровья Кассы здоровья, созданный в конце ноября прошлого года обновленный сайт портала теперь предлагает людям удобный доступ к данным о своем здоровье.

«На сегодняшний день в Эстонии согласие стать донором органов дали более 53 000 человек. Мы ожидаем и надеемся, что однажды число доноров органов превысит 100 000. Оформление запроса занимает всего пару минут, но в будущем это может подарить кому-то дополнительные годы жизни», - объяснил Николаевский.

Цель Европейского дня донорства и трансплантации клеток, тканей и органов - привлечь больше внимания к этой области медицинской науки, повысить осведомленность общественности, а также отдать дань уважения всем донорам и их родственникам и поблагодарить их.

В то же время этот день также посвящается всем тем медикам, которые ежедневно работают в этой сфере. Официальным медийным представителем дня One decision, so many saved lives каждый год становится другая страна-участница Европейского союза и в этом году принимающей стороной является Литва.

Для привлечения внимания к данной теме и проявления поддержки 4-6 октября по всей Европе многие здания и сооружения будут подсвечены зелеными тонами, также будут зажжены памятные свечи, организованы культурные и спортивные мероприятия, будут проводиться научные конференции. Все это организуется для того, чтобы выразить признательность всем донорам, благодаря органам которых были спасены жизни многих нуждающихся в них людей.

«Очень важно, чтобы информация о донорстве и его медицинских, этических и юридических аспектах дошла до каждого человека и чтобы он задумался об этом и обязательно поговорил на эту тему со своими близкими», - сказала Вирге Палль.

В Эстонии заполнить электронную декларацию о намерениях по донорству органов очень легко - все взрослые могут сделать это на Портале здоровья www.terviseportaal.ee. На сайте необходимо выбрать в меню декларацию о намерениях, указать свое решение и подтвердить его дигитальной подписью. Подписанную на Портале здоровья декларацию о намерениях всегда можно изменить.

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