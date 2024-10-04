В субботу Европа отмечает День донорства

По словам Евгения Николаевского, руководителя проекта Портала здоровья Кассы здоровья, созданный в конце ноября прошлого года обновленный сайт портала теперь предлагает людям удобный доступ к данным о своем здоровье.

«На сегодняшний день в Эстонии согласие стать донором органов дали более 53 000 человек. Мы ожидаем и надеемся, что однажды число доноров органов превысит 100 000. Оформление запроса занимает всего пару минут, но в будущем это может подарить кому-то дополнительные годы жизни», - объяснил Николаевский.

Цель Европейского дня донорства и трансплантации клеток, тканей и органов - привлечь больше внимания к этой области медицинской науки, повысить осведомленность общественности, а также отдать дань уважения всем донорам и их родственникам и поблагодарить их.

В то же время этот день также посвящается всем тем медикам, которые ежедневно работают в этой сфере. Официальным медийным представителем дня One decision, so many saved lives каждый год становится другая страна-участница Европейского союза и в этом году принимающей стороной является Литва.

Для привлечения внимания к данной теме и проявления поддержки 4-6 октября по всей Европе многие здания и сооружения будут подсвечены зелеными тонами, также будут зажжены памятные свечи, организованы культурные и спортивные мероприятия, будут проводиться научные конференции. Все это организуется для того, чтобы выразить признательность всем донорам, благодаря органам которых были спасены жизни многих нуждающихся в них людей.

«Очень важно, чтобы информация о донорстве и его медицинских, этических и юридических аспектах дошла до каждого человека и чтобы он задумался об этом и обязательно поговорил на эту тему со своими близкими», - сказала Вирге Палль.

В Эстонии заполнить электронную декларацию о намерениях по донорству органов очень легко - все взрослые могут сделать это на Портале здоровья www.terviseportaal.ee. На сайте необходимо выбрать в меню декларацию о намерениях, указать свое решение и подтвердить его дигитальной подписью. Подписанную на Портале здоровья декларацию о намерениях всегда можно изменить.