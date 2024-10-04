Шумахер не разговаривает, но на свадьбе дочери общался с гостями с помощью глаз

Это стало первым публичным мероприятием Шумахера после случившегося в 2013 году трагического несчастного случая на лыжах.

На свадьбе, которая прошла на принадлежащей Шумахерам вилле, были запрещены все смарт-устройства. И о мероприятии в итоге известно совсем немного, но информация все же потихоньку просачивается.

Например, Элизабетта Грегорачи, бывшая жена бывшего босса Шумахера Флавио Бриаторе, рассказала, что бывший гонщик общался с гостями на свадьбе с помощью глаз. «Майкл не говорит, а общается с другими глазами», - сказала она в телешоу Grande Fratello.

«Его могут посещать только три человека, и я знаю, кто они. После переезда в Испанию его жена устроила в доме частную небольшую больницу», - продолжила Грегорачи.

Слухи о том, что Шумахер после аварии потерял речь, появились несколько лет назад, и его сын Мик также намекнул на это, рассказав в документальном фильме Netflix: «Мы с папой теперь понимаем друг друга иначе».