Премьер Венгрии обвинил Евросоюз в ведении экономической холодной войны против Китая

Планы ЕС ввести пошлины на китайские электромобили

В июле ЕС «включил счетчик» в плане введения антидемпинговых пошлин на электромобили из Китая. До ноября 2024 года защитные пошлины будут начисляться, но импортерам не придется их платить, а только гарантировать, что они переведут всю набежавшую сумму, если к тому времени Брюсселю и Пекину не удастся найти компромисса.

Евросоюз обвиняет Китай в том, что он прямо и косвенно огромными суммами субсидирует производство и экспорт электромобилей (Battery Electric Vehicle, BEV). При этом автомобили на электрической тяге, продаваемые по демпинговым ценам, могут серьезно потеснить европейских производителей, которым сейчас и без того тяжело: им приходится инвестировать огромные суммы в разработку электрических моделей и в переоснащение автозаводов для их выпуска.

За пошлины в отношении китайских авто выступают, в частности, три из четырех крупнейших стран ЕС, а именно: Франция, Италия и Испания. Между тем представители немецкой автопромышленности против протекционных мер, поскольку они, по их мнению, нанесут вред как европейским потребителям, так и европейским предприятиям.

В августе Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Еврокомиссии (ЕК) о введении дополнительных пошлин на ввоз в Евросоюз произведенных в КНР электромобилей.

10 сентября Европейская комиссия заявила, что в ходе конфликта с КНР вокруг недобросовестной конкуренции она уменьшит размер антидемпинговых пошлин на электромобили, производимые в Китае компанией Tesla, а также на электромобили нескольких китайских производителей. Защитная пошлина для Tesla будет понижена с 9 до 7,8 процента, для китайской компании Geely - с 19,3 до 18,8 процента.