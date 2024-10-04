Жители Эстонии потеряли десятки тысяч евро из-за фишинговых атак

В другом случае студент хотел остановиться на ночлег в Риге и стал искать подходящее жилье через портал Booking.com. Основным критерием выбора была цена, поэтому отзывы о месте проживания он не читал. После подтверждения бронирования владелец не прислал никаких инструкций о том, как добраться до квартиры. Когда клиент приближался к месту назначения, он позвонил владельцу и узнал, что в квартире якобы произошла авария водопровода и остановиться там невозможно. На вопрос о возможной компенсации владелец пообещал отменить бронирование на Booking.com, иначе клиенту пришлось бы оплатить проживание.

Однако тем же вечером с банковского счета клиента все равно были списаны деньги, потому что владелец не отменил бронирование и указал в портале, что клиент не явился на место проживания. Кроме того, поставщик услуг удалил переписку в системе Booking.com, чтобы невозможно было позже доказать случившееся. Этого неприятного случая можно было бы избежать, если бы клиент прочитал отзывы предыдущих постояльцев и обратил внимание на очень низкий рейтинг.