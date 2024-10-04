Адвокаты владельца Bigbank в суде: политики «Отечества» постоянно просят у него деньги

Согласно обвинению прокуратуры, Пруунсильд оказывал влияние на члена «Отечества», бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала, чтобы тот убедил членов Тартуского горсобрания отказаться от преимущественного права на здание Эстонского национального музея (ERM).

По словам прокурора, Пруунсильд и Хумал также были связаны тем, что Пруунсильд пожертвовал деньги на избирательную кампанию Хумала. Однако адвокаты бизнесмена Пауль Керес и Андри Рохтла уверили, что пожертвование ничего не доказывает, поскольку политики «Отечества» постоянно просят денег у Пруунсильда.