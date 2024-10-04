Защитники находящихся под судом бизнесмена Парвела Пруунсильда и политика «Отечества» Прийта Хумала утверждают, что финансовое пожертвование Пруунсильда в пользу Хумала не означает, что они связаны между собой. По их словам, политики «Отечества» постоянно просят деньги у Пруунсильда, пишут «Деловые ведомости».
Адвокаты владельца Bigbank в суде: политики «Отечества» постоянно просят у него деньги
Согласно обвинению прокуратуры, Пруунсильд оказывал влияние на члена «Отечества», бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала, чтобы тот убедил членов Тартуского горсобрания отказаться от преимущественного права на здание Эстонского национального музея (ERM).
По словам прокурора, Пруунсильд и Хумал также были связаны тем, что Пруунсильд пожертвовал деньги на избирательную кампанию Хумала. Однако адвокаты бизнесмена Пауль Керес и Андри Рохтла уверили, что пожертвование ничего не доказывает, поскольку политики «Отечества» постоянно просят денег у Пруунсильда.
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