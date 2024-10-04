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Большая охота Отстрелу в Эстонии подлежат тысячи лосей

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Фото: ANDRUS EESMAA/JT/EMF

В январе нынешнего года, по данным Агентства окружающей среды, в Эстонии обитало порядка 10-11 тысяч лосей. К началу охотничьего сезона их численность достигла примерно 15 тысяч особей.

«Чтобы сохранить поголовье лосей зимой на том же уровне, что и прошлой зимой, в нынешнем охотничьем сезоне рекомендовано отстрелить 3500-4000 животных», - говорит Аймар Ракко, советник Министерства климата по вопросам охоты.

Ограничения по отстрелу лосей устанавливаются уездными охотничьими советами на основании научно обоснованных рекомендаций.

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