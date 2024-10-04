Таллиннский департамент образования открыл портал с информацией о занятиях по интересам

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что занятия по интересам помогают молодым людям развивать свои способности и в будущем делать осознанный профессиональный выбор.

«Такая деятельность помогает молодежи раскрыть свои сильные стороны и увлечения, а также развить общие и специализированные навыки, создавая основу для осознанного выбора учебы и работы. Новый портал позволил нам объединить информацию обо всех возможностях образования по интересам, что упростит поиск подходящих занятий. Помимо прочего, родители, которые хотят дополнительно поддержать своего ребенка при переходе на обучение на эстонском языке, смогут найти здесь подходящие ему эстонскоязычные кружки», - отметил Яшин.

В разделе возможностей образования по интересам (на эст. яз.), которая находится по адресу tallinn.ee/huvitegevus-noortele/huvikoolid, представлен подробный обзор предложений от муниципальных и частных школ, молодежных центров, спортивных клубов и других учреждений, предоставляющих услуги в Таллинне. Поиск кружков можно осуществлять как по типу учреждения, так и по сфере предлагаемых занятий, районам города, стоимости, возрасту и языку участников.

Портал, созданный весной, содержит информацию о лагерях и мероприятиях, проводимых в период школьных каникул, а также о других возможностях проведения досуга. Здесь можно найти разнообразные развивающие занятия для детей и молодежи.

«Таллиннский портал об образовательных возможностях по интересам теперь дает более полное представление об услугах, интересных молодежи. Он стал удобнее, пользователю теперь еще проще найти новые и увлекательные способы провести свободное время», - добавил Яшин.

Портал приглашает к информационному сотрудничеству все организации, предлагающие таллиннской молодежи в возрасте до 26 лет разные варианты деятельности по интересам, развивающие и обучающие занятия, а также содержательные формы проведения досуга. Информацию можно отправлять по адресу noorteinfo@tallinnlv.ee.