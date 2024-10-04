Пассажиров автобусов и поездов может ждать неприятный сюрприз

В поездках компанию Эйнике всегда составляет ее такса. Порой, когда они отправляются на дачу, хозяйка с разочарованием обнаруживает, что привычного автобусного маршрута больше просто не существует. В результате этого до Тарту получается добраться с задержкой на полдня по сравнению с заранее запланированным временем.

Фото: Margus Ansu