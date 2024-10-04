Хотя в следующие годы бюджет на общественный транспорт и не будет сокращен, субсидии на его поддержку сократятся на шесть миллионов евро.
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Пассажиров автобусов и поездов может ждать неприятный сюрприз
Перевод: Ева Ойжинская
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия Эстонии) отметила, что общественный транспорт на протяжении многих лет был недофинансирован, а сумма, предусмотренная в государственной бюджетной стратегии, не покрывает потребности.