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Пассажиров автобусов и поездов может ждать неприятный сюрприз

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В поездках компанию Эйнике всегда составляет ее такса. Порой, когда они отправляются на дачу, хозяйка с разочарованием обнаруживает, что привычного автобусного маршрута больше просто не существует. В результате этого до Тарту получается добраться с задержкой на полдня по сравнению с заранее запланированным временем.
В поездках компанию Эйнике всегда составляет ее такса. Порой, когда они отправляются на дачу, хозяйка с разочарованием обнаруживает, что привычного автобусного маршрута больше просто не существует. В результате этого до Тарту получается добраться с задержкой на полдня по сравнению с заранее запланированным временем. Фото: Margus Ansu

Хотя в следующие годы бюджет на общественный транспорт и не будет сокращен, субсидии на его поддержку сократятся на шесть миллионов евро.

Перевод: Ева Ойжинская

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия Эстонии) отметила, что общественный транспорт на протяжении многих лет был недофинансирован, а сумма, предусмотренная в государственной бюджетной стратегии, не покрывает потребности.

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