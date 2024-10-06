В этом сюжете передачи Kuuuurija речь пойдет о человеке, который за год пребывания в тюрьме умудрился написать более 1700 жалоб.
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«Ручки хватало на полдня»: за год заключенный подал более 1700 жалоб
Яак (56) выглядит как обычный эстонский мужчина. Так и не скажешь, что большая часть жизни у него прошла за решеткой. «Я сам из Раквере. Я много лет провел в тюрьме. Сидел в основном за кражи», - не скрывает он.
Яак много раз пытался стать законопослушным, но всякий раз снова катился на дно: «Когда-то я забирался в дома и квартиры. Потом изменил свой почерк: стал обворовывать магазины. Продуктовые, строительные, магазины одежды. Мне не удавалось жить без краж».