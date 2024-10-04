Оборот эстонской компании по распознаванию лиц Veriff OÜ за прошлый финансовый год, который длился с января 2022 года до конца марта этого года, составил 45,3 миллиона евро. Операционные убытки при этом выросли более чем на два миллиона евро, до 35,7 млн евро, сообщают «Деловые ведомости».