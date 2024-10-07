Согласно обвинению, 36-летний сотрудник таллиннского ломбарда и совладелец фирмы OÜ Flextron, которой этот ломбард и принадлежит, Александр с марта 2022 года по июль 2023 года периодически покупал у своего знакомого Даниила ценные вещи.

Как установило следствие, Александр, когда покупал, а затем и перепродавал эти вещи, прекрасно понимал, что они были получены Даниилом в результате компьютерного мошенничества.