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Сотрудник таллиннского ломбарда скупал и перепродавал краденое (1)

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Больше года Александр покупал у Даниила вещи, которые были добыты преступным путем. Ломбард. Фото иллюстративное.
Больше года Александр покупал у Даниила вещи, которые были добыты преступным путем. Ломбард. Фото иллюстративное. Фото: Коллаж Rus.Postimees. Canva.

Сотрудник столичного ломбарда предстал перед Харьюским уездным судом за скупку и перепродажу ценных вещей, которые были получены преступным путем.

Согласно обвинению, 36-летний сотрудник таллиннского ломбарда и совладелец фирмы OÜ Flextron, которой этот ломбард и принадлежит, Александр с марта 2022 года по июль 2023 года периодически покупал у своего знакомого Даниила ценные вещи.

Как установило следствие, Александр, когда покупал, а затем и перепродавал эти вещи, прекрасно понимал, что они были получены Даниилом в результате компьютерного мошенничества.

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