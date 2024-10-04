Галерея Президенту там не жить: легендарную усадьбу «Либерти» купили крупные инвесторы

Объявлены итоги аукциона по продаже легендарной усадьбы «Либерти» в таллиннском районе Рокка-аль-Маре. Новым владельцем недвижимости стала компания Notorious, за которой стоят крупные эстонские инвесторы Таавет Хинрикус и Стен Тамкиви.
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Стартовая цена усадьбы «Либерти» составляла 890 000 евро без учета налога с оборота.
В результате торгов усадебный комплекс ушел с молотка за 2,62 млн евро (опять же, без учета налога с оборота), сообщает ERR.