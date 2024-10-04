СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение пожилого человека, пожар в детском саду, опасные выходки подростков

Насилие

3 октября в Нымме неизвестный избил 77-летнего мужчину. Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования.

Кражи

3 октября в Мустамяэ были украдены каталитические нейтрализаторы с автомобиля Mercedes-Benz. Ущерб составил 1600 евро.

В конце сентября перед домом на улице Куперьянова в Тарту был украден пристегнутый зеленый велосипед Cube Aim Race. Ущерб составил 679 евро.

Также в этот период с территории участка в деревне Пилька волости Луунья был украден металлический столб забора вместе с прикрепленными к нему охранными устройствами. Ущерб оценивается примерно в 820 евро.

Помимо этого, в конце прошлого месяца был украден велосипед Merida Crossway L300 с парковки железнодорожной станции на улице Вакзали в Тарту. Ущерб составил 900 евро.

Мошенничество

В полицию обратилась 85-летняя женщина, проживающая в Нарве, которой в течение сентября звонили мошенники и под разными предлогами убеждали ее отдать им все свои сбережения. По предварительным данным, мошенники в течение месяца убедили пожилую женщину продать свою квартиру и передать деньги курьеру, что она и сделала. Ущерб, нанесенный мошенниками, составил более 33 000 евро.

Безопасность на границе

За прошедшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Армении.

Также за минувшие сутки пограничники на погранпункте Койдула не пустили в Эстонию гражданина Молдовы, так как у него отсутствовали необходимые документы.