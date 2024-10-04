Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об избиение пожилого, а также о краже велосипедов. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в детском саду и о подростках, которые разбивали LED-лампы на проезжей части.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение пожилого, пожар в детском саду, опасные выходки подростков
Насилие
3 октября в Нымме неизвестный избил 77-летнего мужчину. Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования.
Кражи
3 октября в Мустамяэ были украдены каталитические нейтрализаторы с автомобиля Mercedes-Benz. Ущерб составил 1600 евро.
В конце сентября перед домом на улице Куперьянова в Тарту был украден пристегнутый зеленый велосипед Cube Aim Race. Ущерб составил 679 евро.
Также в этот период с территории участка в деревне Пилька волости Луунья был украден металлический столб забора вместе с прикрепленными к нему охранными устройствами. Ущерб оценивается примерно в 820 евро.
Помимо этого, в конце прошлого месяца был украден велосипед Merida Crossway L300 с парковки железнодорожной станции на улице Вакзали в Тарту. Ущерб составил 900 евро.
Мошенничество
В полицию обратилась 85-летняя женщина, проживающая в Нарве, которой в течение сентября звонили мошенники и под разными предлогами убеждали ее отдать им все свои сбережения. По предварительным данным, мошенники в течение месяца убедили пожилую женщину продать свою квартиру и передать деньги курьеру, что она и сделала. Ущерб, нанесенный мошенниками, составил более 33 000 евро.
Безопасность на границе
За прошедшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Армении.
Также за минувшие сутки пограничники на погранпункте Койдула не пустили в Эстонию гражданина Молдовы, так как у него отсутствовали необходимые документы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
3 октября пограничники зафиксировали незаконное пересечение временной линии границы на Нарвском водохранилище по направлению Эстония-Россия-Эстония. Водителю маломерного судна был выписан штраф в размере 300 евро.
3 октября при проверке на въезде в Эстонию гражданина Узбекистана пограничники обнаружили в его личных вещах полностью поддельные водительские права. Документы были изъяты, ему был выдан отказ во въезде, и он был отправлен обратно в Россию.
Пожары
3 октября в 15:27 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в зерносушилке в деревне Рыуэ волости Кехтна. На вызов выехали спасатели Ярваканди и Рапла вместе со спасателями-добровольцами Кехтна. Первые из них заметили белый дым, исходящий из сушилки. Хозяин уже находился на месте и занимался выгрузкой сушилки. Спасатели в это время промывали кучи зерна, чтобы потушить очаги возгорания. Последние очаги были потушены к 16:49.
3 октября в 16:25 спасатели отправились тушить загоревшийся на обочине дороги мопед на Вескикюла-теэ в деревне Вескикюла волости Ляэне-Харью. Прохожий заметил возгорание и начал тушить мопед с помощью садового шланга. Спасатели Кейла полностью потушили пожар к 16:49.
3 октября в 16:26 спасатели получили вызов в поселок Йыгева одноименной волости, где в детском саду загорелась розетка. Дети находились на улице. Загорелась розетка, к которой была подключена посудомоечная машина. На момент прибытия спасателей электричество в здании уже было отключено, и пожар потух сам. Спасатели проверили состояние розетки и область вокруг нее, после чего на место прибыл рабочий, который приступил к ремонтным работам.
4 октября в 8:34 спасателей вызвали в деревню Игевере волости Кастре, где загорелся легковой автомобиль. По прибытии спасателей машина горела открытым пламенем. Пожар был потушен, передняя часть автомобиля полностью сгорела.
ДТП
3 октября в 21:56 спасатели Палдиски выехали на вызов на Лахепере-теэ в деревню Клоогаранна волости Ляэне-Харью, где автомобиль съехал с дороги. Первым на месте ДТП оказался проходящий мимо срочник, который помог водителю выбраться из машины. Медики продолжили оказывать помощь пострадавшему, а спасатели сняли клеммы с аккумулятора автомобиля, чтобы исключить возможность возгорания.
Прочее
3 октября в 23:48 спасателей вызвали на улицу Тийги в Нарве, где группа подростков разбила LED-лампы и световые трубы на дороге, что создало опасность для движения. Спасатели очистили дорогу и смыли остатки водой.
4 октября в 00:59 в Центр тревоги поступило сообщение, что жители дома на улице Таммепярья в Нымме жалуются на плохое самочувствие. Прибывшие сотрудники скорой помощи с переносными датчиками угарного газа обнаружили опасность, и на место были вызваны спасатели. Выяснилось, что из-за слишком раннего закрытия заслонки после топки в доме скопился угарный газ. В здании отсутствовали обязательные дымовые и угарные датчики. Один человек был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.