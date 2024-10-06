Полиции регулярно приходится наведываться на парковку ТЦ Ülemiste. В последнее время все больше проблем возникает с несовершеннолетними.

В конце июня Rus.Postimees писал о том, что обстановка на парковке столичного торгового центра Ülemiste и прилегающих территориях начала выходить из-под контроля: любители острых ощущений не только устраивали дрифт, но и скоростные заезды, что нередко приводило к возникновению опасных ситуаций. Руководство некоторых торговых центров было вынуждено пойти на крайние меры, чтобы обезопасить своих клиентов.