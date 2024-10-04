Пара сотен тартусцев завтра соберет чемоданы и сбежит из дома

«Мы теперь смело можем сказать, что готовимся к самому худшему, а именно к войне. Нет смысла это скрывать», - пояснил главный организатор учений Lõuna Sild 2024 и руководитель кризисного бюро Южного спасательного центра Сильвер Конкси. Масштабная эвакуация подразумевает перемещение тысяч людей в безопасное место.