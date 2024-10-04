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Пара сотен тартусцев завтра соберет чемоданы и сбежит из дома

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Руководитель кризисного бюро Южного спасательного центра и главный организатор учений Lõuna Sild 2024 Сильвер Конкси без обиняков заявил, что с помощью эвакуации в Вильяндимаа тартусцев готовят к войне.
Руководитель кризисного бюро Южного спасательного центра и главный организатор учений Lõuna Sild 2024 Сильвер Конкси без обиняков заявил, что с помощью эвакуации в Вильяндимаа тартусцев готовят к войне. Фото: Kristjan Teedema

В выходные Спасательный департамент и Кайтселийт организуют самые масштабные в истории Эстонии учения по эвакуации, в рамках которых около 800 человек из Южной Эстонии, включая пару сотен тартусцев, будут эвакуированы «от войны» в Вильяндимаа.

Перевод: Ева Ойжинская

«Мы теперь смело можем сказать, что готовимся к самому худшему, а именно к войне. Нет смысла это скрывать», - пояснил главный организатор учений Lõuna Sild 2024 и руководитель кризисного бюро Южного спасательного центра Сильвер Конкси. Масштабная эвакуация подразумевает перемещение тысяч людей в безопасное место.

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