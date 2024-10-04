Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Эмили, которая ушла из детского центра в волости Йыгева.
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ⟩ Полиция разыскивает 14-летнюю Эмили
Эмили уже некоторое время периодически отсутствовала в центре, и персонал не знает, где она может находиться и когда вернется. Ранее, когда она сбегала, то проводила время в Тартумаа, Йыгевамаа и Вильяндимаа, но также не исключены и другие места по всей Эстонии.
Известно, что у нее нет с собой телефона, и никто не знает, где она находится или передвигается.
Рост Эмили - 165 см, у нее черные волосы до плеч.
Если кто-то видел Эмили или знает, где она находится, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.