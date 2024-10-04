НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ Полиция разыскивает 14-летнюю Эмили

Эмили уже некоторое время периодически отсутствовала в центре, и персонал не знает, где она может находиться и когда вернется. Ранее, когда она сбегала, то проводила время в Тартумаа, Йыгевамаа и Вильяндимаа, но также не исключены и другие места по всей Эстонии.