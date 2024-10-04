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Обманывали пенсионеров: полиция задержала соучастника мошенников прямо на пороге квартиры одной из жертв

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Полиция задержала у двери пожилой женщины мошенника, пришедшего за деньгами, выманенными у жертвы по телефону.
Полиция задержала у двери пожилой женщины мошенника, пришедшего за деньгами, выманенными у жертвы по телефону. Фото: Elmo Riig

В четверг полиция задержала в столичном районе Мустамяэ молодого человека: он пришел за деньгами, которые мошенники попытались выманить у пожилой женщины по телефону.

Перевод: Ева Ойжинская

По словам руководителя группы по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества криминального бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг, полицейские задержали 18-летнего молодого человека до того, как он успел переступить порог дома. Информация о «денежном муле» поступила от внука, которому бабушка рассказала, будто ее знакомый попал в беду и теперь у нее просят деньги.

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