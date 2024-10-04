Высокая цена захвата Угледара: что известно о потерях России в Украине к октябрю

«Ищу бойца, зовут Валебный Сергей. Убыл с ИК-17 г. Мурманск. Был прикомандирован к 40-й бригаде морской пехоты. 21 июня 2023 отправился на задание в Угледарском направлении, с того времени на связь не выходил. 25 июня сослуживцы сообщили мне о его гибели. Попадание снаряда - тело со слов очевидцев разорвало. Официальной информации нет», - написала в одной из групп по поиску пропавших военных родственница погибшего.

В ответ ей пришло несколько сообщений от жен и матерей других осужденных, отправленных на фронт в составе бригад «черных беретов».

28 августа 2023 года в ходе очередной попытки прорваться к Угледару погибли трое заключенных, завербованных на фронт из колонии № 5 Архангельской области: Павел Новиков, Александр Анфимов и Александр Пушкин.

Установленное нами число потерь 155-ой и 40-ой бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное число «черных беретов», погибших при штурме Угледара, может быть примерно в два раза выше - то есть около 570 человек.