Фото Чета Бекхэмов приобрела виллу стоимостью почти 75 млн евро

Вместе со своей женой Викторией, которая после окончания карьеры певицы также не сидела на месте и создала очень успешный модный бренд, они недавно купили роскошную виллу в Майами-Бич стоимостью 72,5 миллиона долларов.

Построенный в 2018 году дом площадью 1325 квадратных футов в заливе Бискейн имеет девять спален, девять ванных комнат, кинотеатр, тренажерный зал, спа-центр, бассейн и специально оборудованную кухню для шеф-повара.

Кроме того, на территории есть летняя кухня, большая терраса на крыше и причал, с которого можно отправиться покататься на лодках по заливу. Фотографии нового особняка Бекхэмов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Однако самой большой ценностью роскошной виллы является ее расположение: она находится всего в 40 минутах езды от домашнего стадиона «Майами Интер», которым владеет Бекхэм.

Основанный в 2018 году, клуб в этом году добился феноменальных результатов под руководством Лионеля Месси, обеспечив на этой неделе победу в регулярном сезоне MLS, а также трофей, известный как «Щит болельщиков».

Однако главный кубок, титул чемпиона разыгрывается в плей-оффе, который следует за основным сезоном.