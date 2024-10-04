Госсуд: пьяный за рулем несет полную ответственность за травмы пассажира

Летом 2021 года рядом с поселком Пурмани в уезде Йыгевамаа автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся. В машине было три человека, и все они пострадали. Позже выяснилось, что все они были пьяны. Двоих мужчин, 26 и 29 лет, отвезли в больницу. Самые тяжелые травмы получил 26-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.