Государственный суд постановил, что если пьяный водитель устроил аварию, и в ней пострадал пассажир, водитель должен отвечать за эти травмы.
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Госсуд: пьяный за рулем несет полную ответственность за травмы пассажира
Перевод: Каролийна Вертяева
Летом 2021 года рядом с поселком Пурмани в уезде Йыгевамаа автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся. В машине было три человека, и все они пострадали. Позже выяснилось, что все они были пьяны. Двоих мужчин, 26 и 29 лет, отвезли в больницу. Самые тяжелые травмы получил 26-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.