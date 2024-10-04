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Госсуд: пьяный за рулем несет полную ответственность за травмы пассажира

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Государственный суд обсудил ответственность пьяного водителя перед пассажиром на заседании 4 сентября.
Государственный суд обсудил ответственность пьяного водителя перед пассажиром на заседании 4 сентября. Фото: Sille Annuk

Государственный суд постановил, что если пьяный водитель устроил аварию, и в ней пострадал пассажир, водитель должен отвечать за эти травмы.

Перевод: Каролийна Вертяева

Летом 2021 года рядом с поселком Пурмани в уезде Йыгевамаа автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся. В машине было три человека, и все они пострадали. Позже выяснилось, что все они были пьяны. Двоих мужчин, 26 и 29 лет, отвезли в больницу. Самые тяжелые травмы получил 26-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.

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