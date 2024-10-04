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Фото Евреи из воюющего Израиля приехали праздновать в воюющую Украину

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Приехавшие из Иерусалима в Умань, Нахман и его сыновья рано утром ждали в синагоге первой совместной за день молитвы, которая должна была начаться в четыре часа утра. Через четверть часа синагога наполнилась мужчинами.
Приехавшие из Иерусалима в Умань, Нахман и его сыновья рано утром ждали в синагоге первой совместной за день молитвы, которая должна была начаться в четыре часа утра. Через четверть часа синагога наполнилась мужчинами. Фото: Martin Pedaja

«Что еще может нас напугать?» – спросил 47-летний Нахман, приехавший с тремя детьми из воюющего Израиля в воюющую Украину, чтобы отпраздновать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Перевод: Александр Шкут

Нахман и его маленькие сыновья – одни из пятидесяти тысяч ортодоксальных евреев со всего мира, в основном из Израиля, собравшихся во вторник в городе Умань, расположенном в в Центральной Украине. И это несмотря на призывы самой Украины, а также Израиля и правительства США не ездить в Украину, где из-за российской агрессии практически нет безопасных мест.

«Мы религиозные люди. Мы верим, что Бог правит миром и защищает нас», – сказал Нахман, который в 24-й раз приехал из Израиля в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, и его тринадцатилетний сын, сидевший рядом с ним, кивнул. Его братьям девять и одиннадцать лет. Их лица были сонными, а не испуганными. Еще не было и четырех часов утра. В синагоге еврейского квартала в Умани, которая с ее балконами могла вместить 5000 еврейских паломников, вот-вот должна была начаться первая совместная молитва дня.

Тысячи евреев молятся рано утром во вторник в синагоге в еврейском квартале в Умани. Молитва началась в четыре утра и продолжалась три часа.
Тысячи евреев молятся рано утром во вторник в синагоге в еврейском квартале в Умани. Молитва началась в четыре утра и продолжалась три часа. Фото: Мартин Педая

Умань – это не какое-то безопасное место где-то на задворках Украины. Жители Умани, расположенного между Киевом и Одессой города с населением 80 000 человек , хорошо знают ужасы российских ракетных ударов. За последние два с половиной года город подвергся нескольким ракетным обстрелам. Самый трагичный из них произошел в апреле прошлого года, когда российская ракета попала в жилой дом. В результате теракта погибли 23 жильца дома. Погибли целые семьи, погибло целых шестеро детей, самому младшему был всего годик.

Самое важное событие года

Умань – одно из важнейших святых мест для ортодоксальных евреев, поскольку там похоронен харизматичный еврейский праведник Нахман из Брацлава. По учению Нахмана, похороненного в Умани в 1810 году, празднование Рош ха-Шана является важнейшим ежегодным событием для евреев. В своем завещании он предложил евреям каждый год собираться в Умани, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана и вместе помолиться. Самые набожные евреи во всем мире все чаще прислушиваются к этому призыву.

Раввин Натан Бен-Нун (63 года), директор Международного благотворительного фонда Нахмана из Брацлава , перед синагогой в еврейском квартале Умани. Синагога была построена на средства фонда, которым он руководил. По мнению городских властей, весь большой молитвенный дом, вмещающий пять тысяч верующих, был построен незаконно.
Раввин Натан Бен-Нун (63 года), директор Международного благотворительного фонда Нахмана из Брацлава , перед синагогой в еврейском квартале Умани. Синагога была построена на средства фонда, которым он руководил. По мнению городских властей, весь большой молитвенный дом, вмещающий пять тысяч верующих, был построен незаконно. Фото: Мартин Педая

За время украинской войны уже в третий раз евреи собрались в Умани 2 октября. С каждым годом приезжает все больше и больше евреев, заверил Postimees раввин Натан Бен-Нун (63 года), директор Международного благотворительного Фонда имени Раби Нахмана из Бреслава в Умани.

«Люди не боятся, особенно израильтяне. Нам приказано прийти сюда. Show must go on (Шоу должно продолжаться), – со смехом сказал Бен-Нун. – Иран хочет убить нас в Израиле, поэтому мы едем сюда!»

Бен-Нун заявил украинским властям, что призывать евреев не приезжать на празднование Рош ха-Шана во время войны было неправильным подходом.

«Я сказал властям, что если вы закроете границы, вы проиграете войну. Вы должны показывать, что нормальная жизнь может продолжаться, – сказал раввин Бен-Нун. – С начала войны мое послание всем евреям всего мира было одним: не бойтесь, Украина справится. Просто нужно поверить рабби Нахману».

Довид Файерстоун, приехавший в Умань из Нью-Йорка, пробыл в Умани два дня. Он прибыл туда на такси из Молдовы. Поездка длилась девять часов и стоила пятсот долларов. Довид стоит на ступеньках уманской синагоги, за которой расположены жилые дома, квартиры в которых сдаются местными жителями евреям на Рош ха-Шана.
Довид Файерстоун, приехавший в Умань из Нью-Йорка, пробыл в Умани два дня. Он прибыл туда на такси из Молдовы. Поездка длилась девять часов и стоила пятсот долларов. Довид стоит на ступеньках уманской синагоги, за которой расположены жилые дома, квартиры в которых сдаются местными жителями евреям на Рош ха-Шана. Фото: Мартин Педая

36-летний нью-йоркский бизнесмен в сфере недвижимости Довид Файерстон в двенадцатый раз приехал в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. «Рабби Нахман сказал нам, что даже если дорога усеяна ножами, нужно добираться до Умани пусть даже ползуом, – сказал он. – Чем труднее приехать, тем больше людей приезжает».

«Нам страшнее не приехать, чем приехать», – добавил его друг из Израиля Шалом Бергман (25 лет).

Тринадцатилетний Авраам приехал из Хайфы со своими тремя братьями. Он уже в шестой раз отмечал Рош ха-Шана в Умани. «Каждый истинный еврей должен приезжать сюда каждый год», – сказал мальчик, держа в руках молитвенник.

Тринадцатилетний Авраам в шестой раз отправился в Умань со своим отцом и братьями, чтобы помолиться и отпраздновать.
Тринадцатилетний Авраам в шестой раз отправился в Умань со своим отцом и братьями, чтобы помолиться и отпраздновать. Фото: Мартин Педая

Еврейский квартал в Умани

История каждого из них звучит как прямое высмеивание слов президента России Владимира Путина – ведь Путин назвал целью нападения на Украину положить конец распространению в Украине нацизма, одним из выражений которого было уничтожение евреев во время Второй мировой войны.

50 000 евреев, около тысячи из них еще мальчики, отпраздновали Новый год в Умани во вторник, молясь, посещая могилу Нахмана из Брацлава, пели, танцевали и ели. Все торжество проходило в центре Умани в еврейском квартале, размер которого составляет около трех квадратных километров. Охрану вечеринки осуществляли группы украинских полицейских с автоматами, а также шестнадцать полицейских, специально прибывших из Израиля.

Самая важная часть празднования Рош ха-Шана для любого еврея – это посещение могилы Нахмана из Брацлава и молитва перед ней. Могила раввина Нахмана была единственным местом захоронения, которое сохранилось в советское время от старого еврейского кладбища. Когда Красная империя распалась, священная для евреев могила осталась на частной земле местного полицейского. Евреи выкупили его участок за баснословную по тем временам сумму – 120 тысяч долларов. Гробницу прекрасно отремонтировали и вокруг нее построили большое здание, где евреи могут молиться.
Самая важная часть празднования Рош ха-Шана для любого еврея – это посещение могилы Нахмана из Брацлава и молитва перед ней. Могила раввина Нахмана была единственным местом захоронения, которое сохранилось в советское время от старого еврейского кладбища. Когда Красная империя распалась, священная для евреев могила осталась на частной земле местного полицейского. Евреи выкупили его участок за баснословную по тем временам сумму – 120 тысяч долларов. Гробницу прекрасно отремонтировали и вокруг нее построили большое здание, где евреи могут молиться. Фото: Мартин Педая

В квартале постоянно проживают около ста еврейских семей, которые постепенно переселились сюда, в основном из Израиля, после распада Советского Союза в 1991 году. За более чем тридцать лет евреи скупили почти все дома и квартиры в этом квартале. Большинство вывесок в квартале написаны на иврите. Это как кусочек Израиля в Украине.

Евреи, собравшиеся со всего мира, едут в синагогу в еврейском квартале в Умани на утреннюю молитву. Чтобы вместить всех желающих, зал синагоги занимает два этажа.
Евреи, собравшиеся со всего мира, едут в синагогу в еврейском квартале в Умани на утреннюю молитву. Чтобы вместить всех желающих, зал синагоги занимает два этажа. Фото: Мартин Педая

Могилу Нахмана из Брацлава круглый год посещают еврейские паломники. До нападения России сюда приезжало около 3000 паломников в неделю, сейчас меньше, рассказал раввин Бен-Нун. В небольшом квартале имеется целых 65 отелей для паломников.

Дорога из Израиля в Умань на Рош ха-Шана была для евреев довольно трудной. Например, путешествие Нахмана и трех его сыновей заняло почти двадцать часов. Из Тель-Авива они вылетели в Бухарест, откуда двенадцать часов ехали на автобусе и такси до Умани. Нахман сказал, что их недельная поездка обошлась примерно в 10 000 долларов.

Ортодоксальных евреев всегда можно узнать по двум длинным пейсам. Как полушутя сказал один еврей, пейсы, черная шляпа и платок под поясом – это их военная форма.
Ортодоксальных евреев всегда можно узнать по двум длинным пейсам. Как полушутя сказал один еврей, пейсы, черная шляпа и платок под поясом – это их военная форма. Фото: Мартин Педая

Более 5000 евреев не смогли добраться, потому что Израиль отменил все рейсы начиная с понедельника в ожидании иранской воздушной атаки. Львиная доля паломников была из Израиля, но немало было и из США. По словам раввина Бен-Нуна, евреи прибывали даже из Ирана и России.

Хотя в другое время еврейские женщины также могут отправиться в паломничество в Умань, Рош ха-Шана – исключительно мужской праздник. «Нахман из Брацлава решил это более двухсот лет назад», – сказал раввин Бен-Нун. – Но мужчины, как главы семей, молятся здесь за всю семью».

Хотя в своем завещании Нахман из Брацлава призывал евреев всего мира всегда собираться в Умани для празднования Рош Ха-Шана, на самом деле это стало массовым только после распада Советского Союза. Раввин Нахман считал Умань святым местом, поскольку в конце XVIII века при поддержке царской России там были убиты десятки тысяч местных евреев.

Молящийся ранним утром во время празднования Рош ха-Шана в синагоге Умани.
Молящийся ранним утром во время празднования Рош ха-Шана в синагоге Умани. Фото: Мартин Педая

Раввин Натан Бен-Нун был одним из первых, кто совершил паломничество в Умань во времена Советского Союза в 1988 году. По его словам, он и еще несколько десятков евреев приехали в Умань из Израиля «по сути нелегально». Более подробно, несмотря на многократные просьбы, он не захотел об этом рассказать, хотя прошло уже 36 лет. По его словам, им помогла Коммунистическая партия Израиля. «Тогда у нас не было законной возможности приехать, – сказал раввин. – Скажем так, деньги всегда сильнее любой идеологии. Мы дали деньги, много денег. В сегодняшнем выражении это 100 000 долларов».

В любом случае, это уникальное событие для Украины во время войны, ведь вряд ли где-либо в стране можно увидеть такое празднование, какое было позавчера вечером в еврейском квартале Умани.

«Если съездить сюда, будешь счастлив до конца года», – сказал Довид Файерстон из Нью-Йорка перед началом вечерних торжеств. В таком случае действительно имеет смысл откладывать деньги на поездку.

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