Фото Евреи из воюющего Израиля приехали праздновать в воюющую Украину

Самое важное событие года

Умань – одно из важнейших святых мест для ортодоксальных евреев, поскольку там похоронен харизматичный еврейский праведник Нахман из Брацлава. По учению Нахмана, похороненного в Умани в 1810 году, празднование Рош ха-Шана является важнейшим ежегодным событием для евреев. В своем завещании он предложил евреям каждый год собираться в Умани, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана и вместе помолиться. Самые набожные евреи во всем мире все чаще прислушиваются к этому призыву.

Раввин Натан Бен-Нун (63 года), директор Международного благотворительного фонда Нахмана из Брацлава , перед синагогой в еврейском квартале Умани. Синагога была построена на средства фонда, которым он руководил. По мнению городских властей, весь большой молитвенный дом, вмещающий пять тысяч верующих, был построен незаконно. Фото: Мартин Педая

За время украинской войны уже в третий раз евреи собрались в Умани 2 октября. С каждым годом приезжает все больше и больше евреев, заверил Postimees раввин Натан Бен-Нун (63 года), директор Международного благотворительного Фонда имени Раби Нахмана из Бреслава в Умани.

«Люди не боятся, особенно израильтяне. Нам приказано прийти сюда. Show must go on (Шоу должно продолжаться), – со смехом сказал Бен-Нун. – Иран хочет убить нас в Израиле, поэтому мы едем сюда!»

Бен-Нун заявил украинским властям, что призывать евреев не приезжать на празднование Рош ха-Шана во время войны было неправильным подходом.

«Я сказал властям, что если вы закроете границы, вы проиграете войну. Вы должны показывать, что нормальная жизнь может продолжаться, – сказал раввин Бен-Нун. – С начала войны мое послание всем евреям всего мира было одним: не бойтесь, Украина справится. Просто нужно поверить рабби Нахману».

Довид Файерстоун, приехавший в Умань из Нью-Йорка, пробыл в Умани два дня. Он прибыл туда на такси из Молдовы. Поездка длилась девять часов и стоила пятсот долларов. Довид стоит на ступеньках уманской синагоги, за которой расположены жилые дома, квартиры в которых сдаются местными жителями евреям на Рош ха-Шана. Фото: Мартин Педая