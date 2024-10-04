«Что еще может нас напугать?» – спросил 47-летний Нахман, приехавший с тремя детьми из воюющего Израиля в воюющую Украину, чтобы отпраздновать еврейский Новый год Рош ха-Шана.
Фото ⟩ Евреи из воюющего Израиля приехали праздновать в воюющую Украину
Перевод: Александр Шкут
Нахман и его маленькие сыновья – одни из пятидесяти тысяч ортодоксальных евреев со всего мира, в основном из Израиля, собравшихся во вторник в городе Умань, расположенном в в Центральной Украине. И это несмотря на призывы самой Украины, а также Израиля и правительства США не ездить в Украину, где из-за российской агрессии практически нет безопасных мест.
«Мы религиозные люди. Мы верим, что Бог правит миром и защищает нас», – сказал Нахман, который в 24-й раз приехал из Израиля в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, и его тринадцатилетний сын, сидевший рядом с ним, кивнул. Его братьям девять и одиннадцать лет. Их лица были сонными, а не испуганными. Еще не было и четырех часов утра. В синагоге еврейского квартала в Умани, которая с ее балконами могла вместить 5000 еврейских паломников, вот-вот должна была начаться первая совместная молитва дня.
Умань – это не какое-то безопасное место где-то на задворках Украины. Жители Умани, расположенного между Киевом и Одессой города с населением 80 000 человек , хорошо знают ужасы российских ракетных ударов. За последние два с половиной года город подвергся нескольким ракетным обстрелам. Самый трагичный из них произошел в апреле прошлого года, когда российская ракета попала в жилой дом. В результате теракта погибли 23 жильца дома. Погибли целые семьи, погибло целых шестеро детей, самому младшему был всего годик.
Самое важное событие года
Умань – одно из важнейших святых мест для ортодоксальных евреев, поскольку там похоронен харизматичный еврейский праведник Нахман из Брацлава. По учению Нахмана, похороненного в Умани в 1810 году, празднование Рош ха-Шана является важнейшим ежегодным событием для евреев. В своем завещании он предложил евреям каждый год собираться в Умани, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана и вместе помолиться. Самые набожные евреи во всем мире все чаще прислушиваются к этому призыву.
За время украинской войны уже в третий раз евреи собрались в Умани 2 октября. С каждым годом приезжает все больше и больше евреев, заверил Postimees раввин Натан Бен-Нун (63 года), директор Международного благотворительного Фонда имени Раби Нахмана из Бреслава в Умани.
«Люди не боятся, особенно израильтяне. Нам приказано прийти сюда. Show must go on (Шоу должно продолжаться), – со смехом сказал Бен-Нун. – Иран хочет убить нас в Израиле, поэтому мы едем сюда!»
Бен-Нун заявил украинским властям, что призывать евреев не приезжать на празднование Рош ха-Шана во время войны было неправильным подходом.
«Я сказал властям, что если вы закроете границы, вы проиграете войну. Вы должны показывать, что нормальная жизнь может продолжаться, – сказал раввин Бен-Нун. – С начала войны мое послание всем евреям всего мира было одним: не бойтесь, Украина справится. Просто нужно поверить рабби Нахману».
36-летний нью-йоркский бизнесмен в сфере недвижимости Довид Файерстон в двенадцатый раз приехал в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. «Рабби Нахман сказал нам, что даже если дорога усеяна ножами, нужно добираться до Умани пусть даже ползуом, – сказал он. – Чем труднее приехать, тем больше людей приезжает».
«Нам страшнее не приехать, чем приехать», – добавил его друг из Израиля Шалом Бергман (25 лет).
Тринадцатилетний Авраам приехал из Хайфы со своими тремя братьями. Он уже в шестой раз отмечал Рош ха-Шана в Умани. «Каждый истинный еврей должен приезжать сюда каждый год», – сказал мальчик, держа в руках молитвенник.
Еврейский квартал в Умани
История каждого из них звучит как прямое высмеивание слов президента России Владимира Путина – ведь Путин назвал целью нападения на Украину положить конец распространению в Украине нацизма, одним из выражений которого было уничтожение евреев во время Второй мировой войны.
50 000 евреев, около тысячи из них еще мальчики, отпраздновали Новый год в Умани во вторник, молясь, посещая могилу Нахмана из Брацлава, пели, танцевали и ели. Все торжество проходило в центре Умани в еврейском квартале, размер которого составляет около трех квадратных километров. Охрану вечеринки осуществляли группы украинских полицейских с автоматами, а также шестнадцать полицейских, специально прибывших из Израиля.
В квартале постоянно проживают около ста еврейских семей, которые постепенно переселились сюда, в основном из Израиля, после распада Советского Союза в 1991 году. За более чем тридцать лет евреи скупили почти все дома и квартиры в этом квартале. Большинство вывесок в квартале написаны на иврите. Это как кусочек Израиля в Украине.
Могилу Нахмана из Брацлава круглый год посещают еврейские паломники. До нападения России сюда приезжало около 3000 паломников в неделю, сейчас меньше, рассказал раввин Бен-Нун. В небольшом квартале имеется целых 65 отелей для паломников.
Дорога из Израиля в Умань на Рош ха-Шана была для евреев довольно трудной. Например, путешествие Нахмана и трех его сыновей заняло почти двадцать часов. Из Тель-Авива они вылетели в Бухарест, откуда двенадцать часов ехали на автобусе и такси до Умани. Нахман сказал, что их недельная поездка обошлась примерно в 10 000 долларов.
Более 5000 евреев не смогли добраться, потому что Израиль отменил все рейсы начиная с понедельника в ожидании иранской воздушной атаки. Львиная доля паломников была из Израиля, но немало было и из США. По словам раввина Бен-Нуна, евреи прибывали даже из Ирана и России.
Хотя в другое время еврейские женщины также могут отправиться в паломничество в Умань, Рош ха-Шана – исключительно мужской праздник. «Нахман из Брацлава решил это более двухсот лет назад», – сказал раввин Бен-Нун. – Но мужчины, как главы семей, молятся здесь за всю семью».
Хотя в своем завещании Нахман из Брацлава призывал евреев всего мира всегда собираться в Умани для празднования Рош Ха-Шана, на самом деле это стало массовым только после распада Советского Союза. Раввин Нахман считал Умань святым местом, поскольку в конце XVIII века при поддержке царской России там были убиты десятки тысяч местных евреев.
Раввин Натан Бен-Нун был одним из первых, кто совершил паломничество в Умань во времена Советского Союза в 1988 году. По его словам, он и еще несколько десятков евреев приехали в Умань из Израиля «по сути нелегально». Более подробно, несмотря на многократные просьбы, он не захотел об этом рассказать, хотя прошло уже 36 лет. По его словам, им помогла Коммунистическая партия Израиля. «Тогда у нас не было законной возможности приехать, – сказал раввин. – Скажем так, деньги всегда сильнее любой идеологии. Мы дали деньги, много денег. В сегодняшнем выражении это 100 000 долларов».
В любом случае, это уникальное событие для Украины во время войны, ведь вряд ли где-либо в стране можно увидеть такое празднование, какое было позавчера вечером в еврейском квартале Умани.
«Если съездить сюда, будешь счастлив до конца года», – сказал Довид Файерстон из Нью-Йорка перед началом вечерних торжеств. В таком случае действительно имеет смысл откладывать деньги на поездку.