Российские компании наладили систему бартерной торговли с Пакистаном, чтобы облегчить экономические обмены без необходимости денежных расчетов, стремясь преодолеть проблемы с платежами, вызванные западными санкциями, пишет The Moscow Times.
Россия переходит на бартер: оплата мандаринами вместо наличных
Соглашение о бартерной торговле было подписано на первом Пакистано-Российском форуме по торговле и инвестициям в Москве. Согласно информации российского государственного агентства ТАСС, первой российской компанией, использующей этот механизм, станет «Астарта-АгроТрейдинг», которая поставит Пакистану нут и чечевицу. В ответ пакистанская компания Meskay + Femtee Trading поставит России мандарины и рис.
Согласно условиям соглашения, Россия экспортирует 20 000 тонн нута, а Пакистан поставит эквивалентное количество риса. Другой контракт предусматривает поставку Россией 15 000 тонн нута и 10 000 тонн чечевицы в обмен на 15 000 тонн мандаринов и 10 000 тонн картофеля.
По словам заместителя министра торговли Пакистана Насира Хамида, бартерная система была создана из-за «сложностей с взаимными платежами».