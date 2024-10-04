Россия переходит на бартер: оплата мандаринами вместо наличных

Соглашение о бартерной торговле было подписано на первом Пакистано-Российском форуме по торговле и инвестициям в Москве. Согласно информации российского государственного агентства ТАСС, первой российской компанией, использующей этот механизм, станет «Астарта-АгроТрейдинг», которая поставит Пакистану нут и чечевицу. В ответ пакистанская компания Meskay + Femtee Trading поставит России мандарины и рис.